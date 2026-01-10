週間ランキング【約定回数 増加率】 (1月9日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,325銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <7067> ブランドＴ 東証Ｇ 84.8倍 ( 339) 1159 ( +14.2 )
２. <241A> ＲＯＸＸ 東証Ｇ 52.0倍 ( 6,296) 684 ( +49.3 ) 人工知能関連
３. <4814> ネクスウェア 東証Ｓ 46.8倍 ( 4,209) 230 ( +33.7 ) 人工知能関連
４. <9253> スローガン 東証Ｇ 46.0倍 ( 184) 786 ( -5.1 )
５. <6977> 抵抗器 東証Ｓ 22.3倍 ( 134) 1015 ( +5.1 )
６. <253A> ＥＴＳ・Ｇ 東証Ｓ 21.7倍 ( 2,018) 1118 ( +7.7 )
７. <7771> 日本精密 東証Ｓ 14.8倍 ( 3,488) 134 ( +47.3 )
８. <7450> サンデー 東証Ｓ 14.4倍 ( 201) 1277 ( +28.0 )
９. <7719> 東京衡機 東証Ｓ 13.3倍 ( 2,961) 336 ( +17.1 )
10. <3559> ＰバンＣＯＭ 東証Ｓ 13.1倍 ( 785) 519 ( +6.6 ) 生成AI関連
11. <2139> 中広 東証Ｓ 12.9倍 ( 219) 422 ( +1.7 )
12. <4491> Ｃマネージ 東証Ｓ 12.6倍 ( 226) 3315 ( +22.6 )
13. <3326> ランシステム 東証Ｓ 10.7倍 ( 320) 826 ( +27.7 )
14. <5974> 中国工 東証Ｓ 10.5倍 ( 441) 876 ( +16.0 )
15. <2673> 夢みつけ隊 東証Ｓ 10.2倍 ( 1,413) 218 ( +21.8 )
16. <303A> ｖｉｓｕｍｏ 東証Ｇ 10.1倍 ( 686) 927 ( +2.4 ) 人工知能関連
17. <7074> ２４７ＨＤ 東証Ｇ 10.1倍 ( 765) 234 ( +15.3 )
18. <7360> オンデック 東証Ｇ 9.1倍 ( 164) 924 ( +17.4 )
19. <2332> クエスト 東証Ｓ 8.9倍 ( 89) 1627 ( +1.1 )
20. <4888> ステラファ 東証Ｇ 8.6倍 ( 2,676) 243 ( +19.7 )
21. <9557> エアクロ 東証Ｇ 8.5倍 ( 339) 284 ( +15.0 )
22. <6986> 双葉電 東証Ｐ 8.1倍 ( 1,695) 648 ( +11.1 ) ドローン関連
23. <9327> イーロジット 東証Ｓ 8.0倍 ( 724) 251 ( +29.4 )
24. <4082> 稀元素 東証Ｐ 8.0倍 (10,890) 1730 ( +53.1 ) 全固体電池関連
25. <248A> キッズスター 東証Ｇ 7.9倍 ( 143) 1811 ( +1.5 )
26. <9227> マイクロ波 東証Ｇ 7.7倍 ( 4,827) 870 ( +48.0 )
27. <5955> ワイズＨＤ 東証Ｓ 7.6倍 ( 609) 86 ( +7.5 ) 半導体関連
28. <7689> コパ 東証Ｇ 7.5倍 ( 75) 462 ( +10.0 )
29. <4833> Ｄｅｆコン 東証Ｇ 7.4倍 ( 3,998) 106 ( +60.6 ) 仮想通貨関連
30. <7363> ベビカレ 東証Ｇ 7.4倍 ( 96) 1644 ( +3.0 )
31. <6731> ピクセラ 東証Ｓ 7.3倍 ( 2,732) 55 ( +61.8 )
32. <6232> ＡＣＳＬ 東証Ｇ 7.2倍 ( 8,706) 1180 ( +31.0 ) ドローン関連
33. <2138> クルーズ 東証Ｓ 7.1倍 ( 243) 602 ( +9.1 )
34. <9259> タカヨシＨＤ 東証Ｇ 7.0倍 ( 463) 806 ( +6.2 )
35. <4097> 高圧ガス 東証Ｐ 6.9倍 ( 485) 1141 ( +9.0 )
36. <7601> ポプラ 東証Ｓ 6.7倍 ( 478) 181 ( +4.0 )
37. <5471> 大同特鋼 東証Ｐ 6.5倍 ( 7,566) 1876.5 ( +17.3 ) JPX日経400採用
38. <2510> 野村国内債券 東証Ｅ 6.4倍 ( 351) 837.9 ( +0.1 )
39. <2459> アウン 東証Ｓ 6.3倍 ( 717) 244 ( +7.0 )
40. <6085> アーキテクツ 東証Ｇ 6.2倍 ( 718) 399 ( +44.6 )
41. <3192> 白鳩 東証Ｓ 6.1倍 ( 135) 308 ( +11.2 )
42. <3892> 岡山製紙 東証Ｓ 6.1倍 ( 237) 1772 ( +8.5 )
43. <228A> オプロ 東証Ｇ 5.8倍 ( 70) 2549 ( +7.1 )
44. <6663> 太洋テクノ 東証Ｓ 5.6倍 ( 220) 266 ( +10.8 ) 人工知能関連
45. <3933> チエル 東証Ｓ 5.5倍 ( 126) 679 ( +3.2 ) サイバーセキュリティ関連
46. <1456> ｉＦ日経ベ 東証Ｅ 5.5倍 ( 327) 1714 ( -3.3 )
47. <5304> ＳＥＣカーボ 東証Ｓ 5.3倍 ( 366) 2725 ( +16.5 ) 半導体製造装置関連
48. <2972> サンケイＲＥ 東証Ｒ 5.2倍 ( 1,347) 125000 ( +20.3 )
49. <3667> ｅｎｉｓｈ 東証Ｓ 5.2倍 ( 929) 67 ( +17.5 ) 仮想通貨関連
50. <5597> ブルーイノベ 東証Ｇ 5.1倍 ( 1,805) 1620 ( +38.1 ) ドローン関連
株探ニュース