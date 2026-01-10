　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,325銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <7067> ブランドＴ　　東証Ｇ 　84.8倍 ( 　339)　　1159　( +14.2 )　
２. <241A> ＲＯＸＸ　　　東証Ｇ 　52.0倍 ( 6,296) 　　684　( +49.3 )　 人工知能関連
３. <4814> ネクスウェア　東証Ｓ 　46.8倍 ( 4,209) 　　230　( +33.7 )　 人工知能関連
４. <9253> スローガン　　東証Ｇ 　46.0倍 ( 　184) 　　786　(　-5.1 )　
５. <6977> 抵抗器　　　　東証Ｓ 　22.3倍 ( 　134)　　1015　(　+5.1 )　
６. <253A> ＥＴＳ・Ｇ　　東証Ｓ 　21.7倍 ( 2,018)　　1118　(　+7.7 )　
７. <7771> 日本精密　　　東証Ｓ 　14.8倍 ( 3,488) 　　134　( +47.3 )　
８. <7450> サンデー　　　東証Ｓ 　14.4倍 ( 　201)　　1277　( +28.0 )　
９. <7719> 東京衡機　　　東証Ｓ 　13.3倍 ( 2,961) 　　336　( +17.1 )　
10. <3559> ＰバンＣＯＭ　東証Ｓ 　13.1倍 ( 　785) 　　519　(　+6.6 )　 生成AI関連
11. <2139> 中広　　　　　東証Ｓ 　12.9倍 ( 　219) 　　422　(　+1.7 )　
12. <4491> Ｃマネージ　　東証Ｓ 　12.6倍 ( 　226)　　3315　( +22.6 )　
13. <3326> ランシステム　東証Ｓ 　10.7倍 ( 　320) 　　826　( +27.7 )　
14. <5974> 中国工　　　　東証Ｓ 　10.5倍 ( 　441) 　　876　( +16.0 )　
15. <2673> 夢みつけ隊　　東証Ｓ 　10.2倍 ( 1,413) 　　218　( +21.8 )　
16. <303A> ｖｉｓｕｍｏ　東証Ｇ 　10.1倍 ( 　686) 　　927　(　+2.4 )　 人工知能関連
17. <7074> ２４７ＨＤ　　東証Ｇ 　10.1倍 ( 　765) 　　234　( +15.3 )　
18. <7360> オンデック　　東証Ｇ　　9.1倍 ( 　164) 　　924　( +17.4 )　
19. <2332> クエスト　　　東証Ｓ　　8.9倍 (　　89)　　1627　(　+1.1 )　
20. <4888> ステラファ　　東証Ｇ　　8.6倍 ( 2,676) 　　243　( +19.7 )　
21. <9557> エアクロ　　　東証Ｇ　　8.5倍 ( 　339) 　　284　( +15.0 )　
22. <6986> 双葉電　　　　東証Ｐ　　8.1倍 ( 1,695) 　　648　( +11.1 )　 ドローン関連
23. <9327> イーロジット　東証Ｓ　　8.0倍 ( 　724) 　　251　( +29.4 )　
24. <4082> 稀元素　　　　東証Ｐ　　8.0倍 (10,890)　　1730　( +53.1 )　 全固体電池関連
25. <248A> キッズスター　東証Ｇ　　7.9倍 ( 　143)　　1811　(　+1.5 )　
26. <9227> マイクロ波　　東証Ｇ　　7.7倍 ( 4,827) 　　870　( +48.0 )　
27. <5955> ワイズＨＤ　　東証Ｓ　　7.6倍 ( 　609)　　　86　(　+7.5 )　 半導体関連
28. <7689> コパ　　　　　東証Ｇ　　7.5倍 (　　75) 　　462　( +10.0 )　
29. <4833> Ｄｅｆコン　　東証Ｇ　　7.4倍 ( 3,998) 　　106　( +60.6 )　 仮想通貨関連
30. <7363> ベビカレ　　　東証Ｇ　　7.4倍 (　　96)　　1644　(　+3.0 )　
31. <6731> ピクセラ　　　東証Ｓ　　7.3倍 ( 2,732)　　　55　( +61.8 )　
32. <6232> ＡＣＳＬ　　　東証Ｇ　　7.2倍 ( 8,706)　　1180　( +31.0 )　 ドローン関連
33. <2138> クルーズ　　　東証Ｓ　　7.1倍 ( 　243) 　　602　(　+9.1 )　
34. <9259> タカヨシＨＤ　東証Ｇ　　7.0倍 ( 　463) 　　806　(　+6.2 )　
35. <4097> 高圧ガス　　　東証Ｐ　　6.9倍 ( 　485)　　1141　(　+9.0 )　
36. <7601> ポプラ　　　　東証Ｓ　　6.7倍 ( 　478) 　　181　(　+4.0 )　
37. <5471> 大同特鋼　　　東証Ｐ　　6.5倍 ( 7,566)　1876.5　( +17.3 )　 JPX日経400採用
38. <2510> 野村国内債券　東証Ｅ　　6.4倍 ( 　351) 　837.9　(　+0.1 )　
39. <2459> アウン　　　　東証Ｓ　　6.3倍 ( 　717) 　　244　(　+7.0 )　
40. <6085> アーキテクツ　東証Ｇ　　6.2倍 ( 　718) 　　399　( +44.6 )　
41. <3192> 白鳩　　　　　東証Ｓ　　6.1倍 ( 　135) 　　308　( +11.2 )　
42. <3892> 岡山製紙　　　東証Ｓ　　6.1倍 ( 　237)　　1772　(　+8.5 )　
43. <228A> オプロ　　　　東証Ｇ　　5.8倍 (　　70)　　2549　(　+7.1 )　
44. <6663> 太洋テクノ　　東証Ｓ　　5.6倍 ( 　220) 　　266　( +10.8 )　 人工知能関連
45. <3933> チエル　　　　東証Ｓ　　5.5倍 ( 　126) 　　679　(　+3.2 )　 サイバーセキュリティ関連
46. <1456> ｉＦ日経ベ　　東証Ｅ　　5.5倍 ( 　327)　　1714　(　-3.3 )　
47. <5304> ＳＥＣカーボ　東証Ｓ　　5.3倍 ( 　366)　　2725　( +16.5 )　 半導体製造装置関連
48. <2972> サンケイＲＥ　東証Ｒ　　5.2倍 ( 1,347)　125000　( +20.3 )　
49. <3667> ｅｎｉｓｈ　　東証Ｓ　　5.2倍 ( 　929)　　　67　( +17.5 )　 仮想通貨関連
50. <5597> ブルーイノベ　東証Ｇ　　5.1倍 ( 1,805)　　1620　( +38.1 )　 ドローン関連

株探ニュース