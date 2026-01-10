

●今週の業種別騰落率ランキング



※1月9日終値の12月30日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 31 業種 値下がり： 2 業種

東証プライム：1599銘柄 値上がり：1298 銘柄 値下がり： 290 銘柄 変わらず他： 11 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 機械(0265) +7.81 三井海洋 <6269> 、荏原 <6361> 、ＩＨＩ <7013>

２. 証券・商品(0279) +6.78 東洋証券 <8614> 、野村 <8604> 、大和 <8601>

３. 銀行業(0278) +5.89 ＳＢＩ新生銀 <8303> 、ＣＣＩＧ <7381> 、大垣共立 <8361>

４. 石油・石炭(0259) +4.81 ＥＮＥＯＳ <5020> 、日本コークス <3315> 、コスモＨＤ <5021>

５. 繊維製品(0255) +4.66 ユニチカ <3103> 、東レ <3402> 、クラボウ <3106>

６. 医薬品(0258) +4.52 久光薬 <4530> 、住友ファーマ <4506> 、アステラス <4503>

７. 建設業(0253) +4.44 東洋エンジ <6330> 、関電工 <1942> 、テスＨＤ <5074>

８. 海運業(0272) +4.12 ユナイテド海 <9110> 、川崎汽 <9107> 、飯野海 <9119>

９. 保険業(0280) +4.10 かんぽ生命 <7181> 、ＳＯＭＰＯ <8630> 、Ｔ＆Ｄ <8795>

10. 精密機器(0268) +3.85 東京計器 <7721> 、日機装 <6376> 、東京精 <7729>

11. 不動産業(0282) +3.79 宮越ＨＤ <6620> 、地主 <3252> 、パーク２４ <4666>

12. 卸売業(0276) +3.77 紙パル商 <8032> 、双日 <2768> 、アルコニクス <3036>

13. パルプ・紙(0256) +3.62 特種東海 <3708> 、北越コーポ <3865> 、大王紙 <3880>

14. 倉庫・運輸(0274) +3.55 中央倉 <9319> 、三菱倉 <9301> 、トランシティ <9310>

15. サービス業(0283) +3.55 サンウェルズ <9229> 、日本郵政 <6178> 、リソル <5261>

16. 空運業(0273) +3.40 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

17. 非鉄金属(0263) +3.38 大阪チタ <5726> 、邦チタ <5727> 、古河機金 <5715>

18. その他金融業(0281) +3.32 日本取引所 <8697> 、ネットプロ <7383> 、日証金 <8511>

19. ガラス・土石(0261) +3.05 日東紡 <3110> 、東洋炭素 <5310> 、板硝子 <5202>

20. 鉄鋼(0262) +2.79 大同特鋼 <5471> 、大平金 <5541> 、冶金工 <5480>

21. 電気機器(0266) +2.62 キオクシア <285A> 、サンケン <6707> 、芝浦 <6590>

22. 化学(0257) +2.25 稀元素 <4082> 、トリケミカル <4369> 、日本化 <4092>

23. 金属製品(0264) +2.03 川田テク <3443> 、トーカロ <3433> 、エイチワン <5989>

24. 輸送用機器(0267) +1.74 川重 <7012> 、新明和 <7224> 、ヤマハ発 <7272>

25. 鉱業(0252) +1.42 日鉄鉱 <1515> 、石油資源 <1662> 、Ｋ＆Ｏエナジ <1663>

26. 陸運業(0271) +0.96 福山運 <9075> 、近鉄ＧＨＤ <9041> 、センコーＨＤ <9069>

27. 食料品(0254) +0.81 ヨシムラＨＤ <2884> 、不二製油 <2607> 、プリマ <2281>

28. 小売業(0277) +0.61 ネクステージ <3186> 、サイゼリヤ <7581> 、ギフトＨＤ <9279>

29. 電気・ガス(0270) +0.61 東電ＨＤ <9501> 、北ガス <9534> 、北海電 <9509>

30. ゴム製品(0260) +0.57 住友ゴ <5110> 、浜ゴム <5101> 、フコク <5185>

31. 水産・農林業(0251) +0.07 マルハニチロ <1333> 、極洋 <1301> 、サカタタネ <1377>

32. 情報・通信業(0275) -0.48 ソースネクス <4344> 、セグエＧ <3968> 、日シス技術 <4323>

33. その他製品(0269) -0.56 任天堂 <7974> 、宝＆ＣＯ <7921> 、パイロット <7846>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



