　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※1月9日終値の12月30日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,325銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <2743> ピクセル　　　東証Ｓ　　-50.0 　　　3　 データセンター関連
２. <8798> Ａクリエイト　東証Ｐ　　-22.6 　　222　 福岡証券取引所及び札幌証券取引所への『改善状況報告書』の提出
３. <7138> ＴＯＲＩＣＯ　東証Ｇ　　-21.5 　　335　 仮想通貨関連
４. <2540> 養命酒　　　　東証Ｐ　　-18.8　　4450　 非公開化を巡るＫＫＲへの優先交渉権を失効
５. <5817> ＪＭＡＣＳ　　東証Ｓ　　-17.2　　1022　 人工知能関連
６. <477A> スタートＬ　　東証Ｇ　　-14.1 　　801　
７. <280A> ＴＭＨ　　　　東証Ｇ　　-14.0　　1300　 半導体製造装置関連
８. <1689> ＷＴ天然ガス　東証Ｅ　　-13.8 　　851　
９. <7774> Ｊ・ＴＥＣ　　東証Ｇ　　-12.9 　　542　
10. <462A> ファンディノ　東証Ｇ　　-12.6　　1060　 第三者割当増資の結果を発表
11. <8995> 誠建設　　　　東証Ｓ　　-12.3　　1429　
12. <8267> イオン　　　　東証Ｐ　　-11.9　　2182　 今期業績予想引き上げも買い上がる姿勢限られる
13. <2501> サッポロＨＤ　東証Ｐ　　-11.8　　1487　 円高メリット関連
14. <4598> デルタフライ　東証Ｇ　　-11.6 　　451　 DFP-10917の臨床第3相試験を中止する旨の報告
15. <6648> かわでん　　　東証Ｓ　　-11.3　　2245　 データセンター関連
16. <7038> フロンティＭ　東証Ｐ　　-11.1 　　567　
17. <290A> Ｓｙｎｓ　　　東証Ｇ　　-10.5　　1015　 宇宙開発関連
18. <3391> ツルハＨＤ　　東証Ｐ　　-10.3　2581.5　
19. <2034> コスピベア　　東証EN　　-10.0　　3830　
20. <9267> Ｇｅｎｋｙ　　東証Ｐ 　　-9.8　　4475　 月次プラス基調維持
21. <478A> フツパー　　　東証Ｇ 　　-9.7　　1129　 人工知能関連
22. <6078> バリューＨＲ　東証Ｐ 　　-9.6　　1437　
23. <6629> Ｔホライゾン　東証Ｓ 　　-9.4　　1051　 東証が信用規制の臨時措置を実施
24. <5721> Ｓサイエンス　東証Ｓ 　　-8.1 　　238　 仮想通貨関連
25. <9502> 中部電　　　　東証Ｐ 　　-7.7　　2226　 浜岡原発の審査で不適切事案
26. <7325> アイリック　　東証Ｇ 　　-7.6 　　804　 人工知能関連
27. <6494> ＮＦＫＨＤ　　東証Ｓ 　　-7.5 　　136　 半導体関連
28. <7725> インターアク　東証Ｐ 　　-7.5　　1350　
29. <352A> ロイブ　　　　東証Ｇ 　　-7.3　　1011　
30. <9818> 大丸エナ　　　東証Ｓ 　　-7.2　　1628　
31. <4255> ＴＨＥＣＯＯ　東証Ｇ 　　-7.2　　2232　
32. <1472> 野村４百Ｄイ　東証Ｅ 　　-7.1 　　117　
33. <6580> ライトアップ　東証Ｇ 　　-7.0　　2658　 人工知能関連
34. <4395> アクリート　　東証Ｇ 　　-6.9　　1105　 サイバーセキュリティ関連
35. <1827> ナカノフドー　東証Ｓ 　　-6.7　　1125　
36. <4019> スタメン　　　東証Ｇ 　　-6.6 　　767　
37. <7043> アルー　　　　東証Ｇ 　　-6.5 　　974　
38. <6961> エンプラス　　東証Ｐ 　　-6.5　　8690　 半導体製造装置関連
39. <1368> ｉＦＴＰＷベ　東証Ｅ 　　-6.5 　　232　
40. <421A> ムービン　　　東証Ｇ 　　-6.4　　2854　
41. <1357> 日経Ｄインバ　東証Ｅ 　　-6.4　　5469　
42. <9823> マミーマート　東証Ｓ 　　-6.4　　1443　
43. <1459> 楽天Ｗベア　　東証Ｅ 　　-6.4 　　221　
44. <1360> 日経ベア２　　東証Ｅ 　　-6.3 　134.3　
45. <1356> ＴＰＸベア２　東証Ｅ 　　-6.3 　160.6　
46. <7940> ウェーブＨＤ　東証Ｓ 　　-6.2　　1278　
47. <480A> リブコンサル　東証Ｇ 　　-6.2　　1220　
48. <7292> 村上開明　　　東証Ｓ 　　-6.1　　6740　
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　東証Ｅ 　　-6.1 　　138　
50. <4374> ロボペイ　　　東証Ｇ 　　-6.1　　2811　

株探ニュース