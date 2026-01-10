週間ランキング【値下がり率】 (1月9日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※1月9日終値の12月30日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,325銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <2743> ピクセル 東証Ｓ -50.0 3 データセンター関連
２. <8798> Ａクリエイト 東証Ｐ -22.6 222 福岡証券取引所及び札幌証券取引所への『改善状況報告書』の提出
３. <7138> ＴＯＲＩＣＯ 東証Ｇ -21.5 335 仮想通貨関連
４. <2540> 養命酒 東証Ｐ -18.8 4450 非公開化を巡るＫＫＲへの優先交渉権を失効
５. <5817> ＪＭＡＣＳ 東証Ｓ -17.2 1022 人工知能関連
６. <477A> スタートＬ 東証Ｇ -14.1 801
７. <280A> ＴＭＨ 東証Ｇ -14.0 1300 半導体製造装置関連
８. <1689> ＷＴ天然ガス 東証Ｅ -13.8 851
９. <7774> Ｊ・ＴＥＣ 東証Ｇ -12.9 542
10. <462A> ファンディノ 東証Ｇ -12.6 1060 第三者割当増資の結果を発表
11. <8995> 誠建設 東証Ｓ -12.3 1429
12. <8267> イオン 東証Ｐ -11.9 2182 今期業績予想引き上げも買い上がる姿勢限られる
13. <2501> サッポロＨＤ 東証Ｐ -11.8 1487 円高メリット関連
14. <4598> デルタフライ 東証Ｇ -11.6 451 DFP-10917の臨床第3相試験を中止する旨の報告
15. <6648> かわでん 東証Ｓ -11.3 2245 データセンター関連
16. <7038> フロンティＭ 東証Ｐ -11.1 567
17. <290A> Ｓｙｎｓ 東証Ｇ -10.5 1015 宇宙開発関連
18. <3391> ツルハＨＤ 東証Ｐ -10.3 2581.5
19. <2034> コスピベア 東証EN -10.0 3830
20. <9267> Ｇｅｎｋｙ 東証Ｐ -9.8 4475 月次プラス基調維持
21. <478A> フツパー 東証Ｇ -9.7 1129 人工知能関連
22. <6078> バリューＨＲ 東証Ｐ -9.6 1437
23. <6629> Ｔホライゾン 東証Ｓ -9.4 1051 東証が信用規制の臨時措置を実施
24. <5721> Ｓサイエンス 東証Ｓ -8.1 238 仮想通貨関連
25. <9502> 中部電 東証Ｐ -7.7 2226 浜岡原発の審査で不適切事案
26. <7325> アイリック 東証Ｇ -7.6 804 人工知能関連
27. <6494> ＮＦＫＨＤ 東証Ｓ -7.5 136 半導体関連
28. <7725> インターアク 東証Ｐ -7.5 1350
29. <352A> ロイブ 東証Ｇ -7.3 1011
30. <9818> 大丸エナ 東証Ｓ -7.2 1628
31. <4255> ＴＨＥＣＯＯ 東証Ｇ -7.2 2232
32. <1472> 野村４百Ｄイ 東証Ｅ -7.1 117
33. <6580> ライトアップ 東証Ｇ -7.0 2658 人工知能関連
34. <4395> アクリート 東証Ｇ -6.9 1105 サイバーセキュリティ関連
35. <1827> ナカノフドー 東証Ｓ -6.7 1125
36. <4019> スタメン 東証Ｇ -6.6 767
37. <7043> アルー 東証Ｇ -6.5 974
38. <6961> エンプラス 東証Ｐ -6.5 8690 半導体製造装置関連
39. <1368> ｉＦＴＰＷベ 東証Ｅ -6.5 232
40. <421A> ムービン 東証Ｇ -6.4 2854
41. <1357> 日経Ｄインバ 東証Ｅ -6.4 5469
42. <9823> マミーマート 東証Ｓ -6.4 1443
43. <1459> 楽天Ｗベア 東証Ｅ -6.4 221
44. <1360> 日経ベア２ 東証Ｅ -6.3 134.3
45. <1356> ＴＰＸベア２ 東証Ｅ -6.3 160.6
46. <7940> ウェーブＨＤ 東証Ｓ -6.2 1278
47. <480A> リブコンサル 東証Ｇ -6.2 1220
48. <7292> 村上開明 東証Ｓ -6.1 6740
49. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 東証Ｅ -6.1 138
50. <4374> ロボペイ 東証Ｇ -6.1 2811
株探ニュース