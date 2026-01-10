　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※1月9日終値の12月30日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,325銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3444> 菊池製作　　　東証Ｓ 　　61.9　　1146　 ドローン関連
２. <6731> ピクセラ　　　東証Ｓ 　　61.8　　　55　
３. <4833> Ｄｅｆコン　　東証Ｇ 　　60.6 　　106　 第７回新株予約権の大量行使について開示
４. <4082> 稀元素　　　　東証Ｐ 　　53.1　　1730　 中国のレアアース輸出規制で再脚光浴び踏み上げ相場の気配
５. <6330> 東洋エンジ　　東証Ｐ 　　51.5　　4665　 中国の対日輸出規制を巡る思惑でレアアース関連株に資金流入
６. <241A> ＲＯＸＸ　　　東証Ｇ 　　49.3 　　684　 『Ｚキャリア　ＡＩ面接官』がみずほＦＧのキャリア採用に導入決定
７. <9227> マイクロ波　　東証Ｇ 　　48.0 　　870　 ＮＨＫの国際ビジネス情報番組で紹介予定
８. <7771> 日本精密　　　東証Ｓ 　　47.3 　　134　
９. <4530> 久光薬　　　　東証Ｐ 　　46.7　　6441　 ＴＯＢ価格６０８２円を上回って推移
10. <6085> アーキテクツ　東証Ｇ 　　44.6 　　399　
11. <278A> テラドローン　東証Ｇ 　　44.1　　3000　 国内ドローン８万台生産体制整備の方針報道が刺激
12. <4422> ＶＮＸ　　　　東証Ｇ 　　43.0 　　758　 １対３の株式分割を発表
13. <5597> ブルーイノベ　東証Ｇ 　　38.1　　1620　 国内ドローン８万台生産体制整備の方針報道が刺激
14. <5724> アサカ理研　　東証Ｓ 　　37.5　　3560　 中国の対日輸出規制を巡る思惑でレアアース関連株に資金流入
15. <2667> イメージワン　東証Ｓ 　　36.7 　　246　 ドローン関連
16. <4814> ネクスウェア　東証Ｓ 　　33.7 　　230　 地下構造物のドローン点検を見据え現場導入に向けたプロジェクトを開始
17. <3350> メタプラ　　　東証Ｓ 　　33.3 　　540　 ビットコイン・インカム事業の通期見通し上方修正
18. <6232> ＡＣＳＬ　　　東証Ｇ 　　31.0　　1180　 『ドローンの国内量産化へ助成』報道を材料視
19. <4440> ヴィッツ　　　東証Ｓ 　　30.3　　1480　 第１四半期は営業利益２．０倍の好スタート
20. <9327> イーロジット　東証Ｓ 　　29.4 　　251　
21. <7450> サンデー　　　東証Ｓ 　　28.0　　1277　 親会社イオンがＴＯＢを発表
22. <4412> サイエンスＡ　東証Ｇ 　　27.9　　2390　 人工知能関連
23. <3326> ランシステム　東証Ｓ 　　27.7 　　826　 株主優待拡充を材料に投資資金集中
24. <387A> フラー　　　　東証Ｇ 　　26.4　　1780　
25. <7409> エアロエッジ　東証Ｇ 　　26.4　　2687　 外資系証券の強気評価が株価刺激
26. <5253> カバー　　　　東証Ｇ 　　26.2　　1904　 スマホ向けゲーム『ホロライブドリームス』全世界同時リリース決定
27. <4506> 住友ファーマ　東証Ｐ 　　25.5　2909.5　 社長インタビュー報道なども伝わる
28. <2323> ｆｏｎｆｕｎ　東証Ｓ 　　25.3　　1250　 サイバーセキュリティ関連
29. <4446> リンクユーＧ　東証Ｐ 　　24.8　　1212　 データセンター関連
30. <6495> 宮入バ　　　　東証Ｓ 　　24.8 　　171　
31. <334A> ＶＰＪ　　　　東証Ｇ 　　23.0　　2028　 ドラッグストアチェーン『スギ薬局』にて『CIERTO』を導入
32. <3110> 日東紡　　　　東証Ｐ 　　22.9 　12540　
33. <4491> Ｃマネージ　　東証Ｓ 　　22.6　　3315　
34. <3186> ネクステージ　東証Ｐ 　　21.9　　3370　 今期最終益は４期ぶり最高益更新へ
35. <2673> 夢みつけ隊　　東証Ｓ 　　21.8 　　218　
36. <285A> キオクシア　　東証Ｐ 　　21.6 　12690　 米サンディスク年明け大幅高で投資マネー誘引
37. <6496> 中北製　　　　東証Ｓ 　　21.4　　6970　 ６～１１月期営業利益は計画から大幅上振れ
38. <6574> コンヴァノ　　東証Ｇ 　　21.4 　　136　 仮想通貨関連
39. <6227> ＡＩメカ　　　東証Ｓ 　　21.3　　5980　 半導体製造装置関連
40. <2972> サンケイＲＥ　東証Ｒ 　　20.3　125000　 トーセイがＴＯＢ
41. <6573> ＣＲＡＶＩＡ　東証Ｇ 　　20.3　　　83　 Ｋ－ＰＯＰアーティストの日本展開に実績を持つキッス・エンターテイメントと連携
42. <6269> 三井海洋　　　東証Ｐ 　　20.1 　14290　 レアアース関連
43. <4894> クオリプス　　東証Ｇ 　　20.1　　7240　
44. <2033> コスピブル　　東証EN 　　20.0 　38750　
45. <4564> ＯＴＳ　　　　東証Ｇ 　　20.0　　　24　
46. <6361> 荏原　　　　　東証Ｐ 　　19.7　　4410　 半導体製造装置関連
47. <4888> ステラファ　　東証Ｇ 　　19.7 　　243　 ＢＮＣＴによる深部がん治療実現を目指す研究開発プロジェクトに参加
48. <5726> 大阪チタ　　　東証Ｐ 　　19.7　　2251　 半導体製造装置関連
49. <5243> ノート　　　　東証Ｇ 　　19.5　　1950　 決算発表目前で好業績期待の買い呼び込む
50. <7012> 川重　　　　　東証Ｐ 　　19.2 　12370　 防衛関連

