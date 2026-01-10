週間ランキング【値上がり率】 (1月9日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※1月9日終値の12月30日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,325銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <3444> 菊池製作 東証Ｓ 61.9 1146 ドローン関連
２. <6731> ピクセラ 東証Ｓ 61.8 55
３. <4833> Ｄｅｆコン 東証Ｇ 60.6 106 第７回新株予約権の大量行使について開示
４. <4082> 稀元素 東証Ｐ 53.1 1730 中国のレアアース輸出規制で再脚光浴び踏み上げ相場の気配
５. <6330> 東洋エンジ 東証Ｐ 51.5 4665 中国の対日輸出規制を巡る思惑でレアアース関連株に資金流入
６. <241A> ＲＯＸＸ 東証Ｇ 49.3 684 『Ｚキャリア ＡＩ面接官』がみずほＦＧのキャリア採用に導入決定
７. <9227> マイクロ波 東証Ｇ 48.0 870 ＮＨＫの国際ビジネス情報番組で紹介予定
８. <7771> 日本精密 東証Ｓ 47.3 134
９. <4530> 久光薬 東証Ｐ 46.7 6441 ＴＯＢ価格６０８２円を上回って推移
10. <6085> アーキテクツ 東証Ｇ 44.6 399
11. <278A> テラドローン 東証Ｇ 44.1 3000 国内ドローン８万台生産体制整備の方針報道が刺激
12. <4422> ＶＮＸ 東証Ｇ 43.0 758 １対３の株式分割を発表
13. <5597> ブルーイノベ 東証Ｇ 38.1 1620 国内ドローン８万台生産体制整備の方針報道が刺激
14. <5724> アサカ理研 東証Ｓ 37.5 3560 中国の対日輸出規制を巡る思惑でレアアース関連株に資金流入
15. <2667> イメージワン 東証Ｓ 36.7 246 ドローン関連
16. <4814> ネクスウェア 東証Ｓ 33.7 230 地下構造物のドローン点検を見据え現場導入に向けたプロジェクトを開始
17. <3350> メタプラ 東証Ｓ 33.3 540 ビットコイン・インカム事業の通期見通し上方修正
18. <6232> ＡＣＳＬ 東証Ｇ 31.0 1180 『ドローンの国内量産化へ助成』報道を材料視
19. <4440> ヴィッツ 東証Ｓ 30.3 1480 第１四半期は営業利益２．０倍の好スタート
20. <9327> イーロジット 東証Ｓ 29.4 251
21. <7450> サンデー 東証Ｓ 28.0 1277 親会社イオンがＴＯＢを発表
22. <4412> サイエンスＡ 東証Ｇ 27.9 2390 人工知能関連
23. <3326> ランシステム 東証Ｓ 27.7 826 株主優待拡充を材料に投資資金集中
24. <387A> フラー 東証Ｇ 26.4 1780
25. <7409> エアロエッジ 東証Ｇ 26.4 2687 外資系証券の強気評価が株価刺激
26. <5253> カバー 東証Ｇ 26.2 1904 スマホ向けゲーム『ホロライブドリームス』全世界同時リリース決定
27. <4506> 住友ファーマ 東証Ｐ 25.5 2909.5 社長インタビュー報道なども伝わる
28. <2323> ｆｏｎｆｕｎ 東証Ｓ 25.3 1250 サイバーセキュリティ関連
29. <4446> リンクユーＧ 東証Ｐ 24.8 1212 データセンター関連
30. <6495> 宮入バ 東証Ｓ 24.8 171
31. <334A> ＶＰＪ 東証Ｇ 23.0 2028 ドラッグストアチェーン『スギ薬局』にて『CIERTO』を導入
32. <3110> 日東紡 東証Ｐ 22.9 12540
33. <4491> Ｃマネージ 東証Ｓ 22.6 3315
34. <3186> ネクステージ 東証Ｐ 21.9 3370 今期最終益は４期ぶり最高益更新へ
35. <2673> 夢みつけ隊 東証Ｓ 21.8 218
36. <285A> キオクシア 東証Ｐ 21.6 12690 米サンディスク年明け大幅高で投資マネー誘引
37. <6496> 中北製 東証Ｓ 21.4 6970 ６～１１月期営業利益は計画から大幅上振れ
38. <6574> コンヴァノ 東証Ｇ 21.4 136 仮想通貨関連
39. <6227> ＡＩメカ 東証Ｓ 21.3 5980 半導体製造装置関連
40. <2972> サンケイＲＥ 東証Ｒ 20.3 125000 トーセイがＴＯＢ
41. <6573> ＣＲＡＶＩＡ 東証Ｇ 20.3 83 Ｋ－ＰＯＰアーティストの日本展開に実績を持つキッス・エンターテイメントと連携
42. <6269> 三井海洋 東証Ｐ 20.1 14290 レアアース関連
43. <4894> クオリプス 東証Ｇ 20.1 7240
44. <2033> コスピブル 東証EN 20.0 38750
45. <4564> ＯＴＳ 東証Ｇ 20.0 24
46. <6361> 荏原 東証Ｐ 19.7 4410 半導体製造装置関連
47. <4888> ステラファ 東証Ｇ 19.7 243 ＢＮＣＴによる深部がん治療実現を目指す研究開発プロジェクトに参加
48. <5726> 大阪チタ 東証Ｐ 19.7 2251 半導体製造装置関連
49. <5243> ノート 東証Ｇ 19.5 1950 決算発表目前で好業績期待の買い呼び込む
50. <7012> 川重 東証Ｐ 19.2 12370 防衛関連
株探ニュース