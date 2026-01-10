超一流企業vs超優秀学生の疑似就活バラエティABEMA『キャリアドラフト シーズン3 #11』が1月9日に配信。インターン先で営業成績1位を獲得した学生サラリーマンが絶賛された。

【映像】本当に大学生？ 一戸勇希さんのプレゼン

同番組は、事前面接を勝ち抜いた学生が、服装・プレゼン形式はすべて自由に、ステージ上で2分間の自己PRを実施。27新卒を対象に行われる今シーズンは企業がリニューアルされ、面接官を務めるのはなんと超一流企業の実際の人事担当者たち。13社15人による7分間の質問タイムを設け、自社の新入社員の平均を5と仮定して10点満点で採点する。学生にとっては、どんなプレゼンが企業に響くのかがわかる絶好の舞台だ。

横浜市立大学国際商学部に通う一戸勇希（いちのへ・ゆうき）さんは電動トゥクトゥクレンタルを営む会社でのインターンにおいて営業成績1位を獲得。さらに、展示会の責任者として問い合わせ件数を3倍に、石垣島店の立ち上げにも貢献し、現在は事業開発室の室長を務めているという。成果を上げた要因は「論点は何か」を考える論点思考にあると語った。

古舘伊知郎「本当に学生ですよね？」

白坂ゆき（株式会社CaSy 取締役CHRO）：トゥクトゥクレンタルを日常向けのユーザーに拡大するための鍵はなんだと捉えましたか？

一戸：営業が1件1件回るよりも使っていただいたユーザーからの声を活かしながら広げていく方が効率的だと考えています。そうした中で地域と一緒にトゥクトゥクを広めていきたいです。

番組MC古舘伊知郎：営業マンとして口調から佇まいまで出来上がっている。本当に学生ですよね？

一戸：一応21歳です。

森田実樹朗（株式会社JTB人事チーム 求人担当マネージャー（求人統括））：これまでの中で他者の挑戦を後押ししたことがあれば、その時に大切にしていたことと共に教えてください。

一戸：「答えを教えない」ことを意識しました。論点をひたすら伝えることが上司の役割だと思っているので「今こうしてるのはこういう目標があってのことだよね」と伝えています。

新谷洋輔（不二製油株式会社 人事総務本部 人事総務部門 人事部 人材開発課課長）：どうやって営業成績1位を取ったのですか？

一戸：まず、どういった地域にトゥクトゥクが適しているのか、リサーチから入りました。その結果、これまでは数を出すことが目標になっていましたが、今は「地域の移動課題の解消」という論点を設定しています。

新谷洋輔（不二製油株式会社 人事総務本部 人事総務部門 人事部 人材開発課課長）：例えばどのような移動課題が見つかりましたか？

一戸：地域の皆さんは『ラストワンマイル』に困られていました。日本にはまだ公共交通機関で行けない素敵な場所がたくさんあるのです。そういった“痒いところに手が届く”よう、トゥクトゥクで解決することをテーマに営業しています。

池田裕記（九州旅客鉄道株式会社 人事部担当部長）：今回キャリアドラフトに出るにあたって、何を論点に設定しましたか？

一戸：実はその質問をお待ちしておりました。私がキャリアドラフトで論点として設定したのは内定を得ることでも、自分を知っていただくことでもありません。おそらく、今回のプレゼンを通して私と話してみたいという人が何人か増えたと思います。もうその時点で私の目論見は達成したことになるのです。

「責任者もやると、インターンの会社を辞めないのでは？」

企業からの採点は、下は4点、上は10点が4社とばらけた。

「10点」をつけた株式会社JTBは「弊社も『交流創造』を掲げているので親和性は間違いなくあると思います。即戦力としても考えられ、新しいビジネスにも携われると思います」と絶賛した。

「10点」をつけた不二製油株式会社は「弊社の営業もお客様と寄り添ってパートナーとしてやっていくスタイルです。非常に頼りにされると考えました」と高く評価。

「8点」をつけたZenken株式会社は「今日新卒に会いに来ましたが“オッサン”と喋ってます笑。でも、責任者もやると、インターンの会社を辞めないのではないですか？」と質問。

これに一戸さんは「いろいろな人と出会い、技術も盗みたいと思っているので、就職活動を経験し、成長につなげていきたいです」と答えた。

「10点」をつけた九州旅客鉄道株式会社は「地域の交通課題を解決するために実際に活動されているところと誠実な人柄を見て10点つけさせていただきました」と評価した。