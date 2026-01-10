地震や台風など、自然災害への備えがこれまで以上に重視されている今、自宅での防災対策に関心を持つ人も増えています。株式会社NEXERはこのほど、Osametと共同で、全国の男女1000人を対象に行った「防災グッズを備えていそうな芸能人」についてのアンケート結果を公開した。



【調査結果】防災グッズを備えていそうな芸能人ランキング

3位は「タモリ」（61票）が入った。。主な意見として「あらゆることに詳しくて、備えていそうなので」（30代・男性）、「いろいろな面でしっかりしているイメージがある」（50代・女性）、「地質に詳しいし地震のこともよく知っているから」（50代・男性）などがあった。



2位は「ヒロミ」（86票）がランクイン。「家族思いだから、災害対策もしっかりしてそう」（30代・女性）、「サバイバル能力が高そうだから」（40代・男性）、「自作のシェルターまで作っていそう。その中に防災用品完備のイメージ」（50代・男性）などの声が寄せられた。



接戦を制した1位は「所ジョージ」（88票）となった。主な理由として「こだわりが強い人なのでしっかりとしていそう」（30代・男性）、「大事なものがいっぱいあるので守りそう」（40代・男性）、「色々役立ちそうなものをいっぱい持っていそうなので」（40代・男性）などが挙がった。



