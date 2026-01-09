「N-BOX」11年連続で軽自動車の新車販売台数1位に！累計約294万台
本田技研工業株式会社は、軽自動車「N-BOX」の2025年暦年（1月～12月）における販売台数が201,354台となり、新車販売台数（登録車含む）において4年連続、軽四輪車部門では11年連続の年間首位を獲得したと発表した。
今回の受賞では、室内空間の広さや安全運転支援機能「Honda SENSING」の全タイプ標準装備、優れた燃費性能と操縦性が高く評価された。累計販売台数は約294万台に達し、今後も多様なライフスタイルに応えるモデルとして展開される。
「N-BOX」が2025年暦年 新車販売台数 第1位を獲得
～軽四輪車 新車販売台数において11年連続の首位獲得～
Hondaの軽自動車「N-BOX（エヌボックス）」の2025年暦年（1～12月）における販売台数が201,354台※1となり､登録車を含む新車販売台数において第1位※2を獲得しました。暦年の新車販売台数において4年連続、軽四輪車 新車販売台数においては11年連続の首位獲得となります。
N-BOXシリーズの詳細については、製品サイトをご参照ください。
N-BOX製品サイト https://www.honda.co.jp/Nbox/
2023年10月に発売された3代目となるN-BOXは、軽乗用車最大級※3の室内空間や全タイプに標準装備とした先進の安全運転支援システム「Honda SENSING（ホンダ センシング）」※4、力強さと優れた燃費性能を両立するパワートレーン、高い操縦安定性や乗り心地の良さがもたらす上質な走りなどが評価され、幅広い層のお客様にご愛用いただいています。
また、2025年12月に「N-BOX CUSTOM（エヌボックス カスタム）に特別仕様車として設定した「BLACK STYLE（ブラック スタイル）」は、ブラックをアクセントとした内外装パーツの採用により、スタイリッシュで洗練されたデザインとし、特別感を際立たせたことでN-BOXシリーズの選択の幅を広げています。
これからもN-BOXは、日本中のお客様の豊かな暮らしに貢献していきます。
※1 一般社団法人 全国軽自動車協会連合会（全軽自協）調べ
※2 一般社団法人 日本自動車販売協会連合会（自販連）および全軽自協調べ
※3 2025年12月時点。室内三寸法（室内長、室内幅、室内高）に基づく。Honda調べ
※4 Honda SENSINGは、ドライバーの運転支援機能のため、各機能の能力（認識能力・制御能力）には限界があります。各機能の能力を過信せず、つねに周囲の状況に気をつけ、安全運転をお願いします。詳細はホームページをご参照ください。
https://www.honda.co.jp/hondasensing/
N-BOXシリーズ発売以来の歩み
N-BOX シリーズ暦年販売台数推移と最近の主な記録（自販連および全軽自協調べ）軽四輪車順位 暦年（1月～12月） 11年連続第1位（2015年～2025年） 四輪総合順位 暦年（1月～12月） 4年連続第1位（2022年～2025年）
リリース提供元：本田技研工業株式会社