乃木坂46梅澤美波、“素足ドレス”姿に反響 長すぎる美脚に「スタイルがレベチすぎ」「もはや絵画」
乃木坂46の3期生でキャプテン・梅澤美波（26）の2nd写真集『透明な覚悟』（2月3日発売／光文社）より、Sony Music Shop限定版裏表紙の“崖ドレス”カットが公開され、ファンから多くの反響が寄せられた。
【写真】脚が長すぎる…崖ドレスでの美脚ショットを披露した梅澤美波
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
Sony Music Shop限定版裏表紙は、美しすぎると話題の“崖ドレス”を全身で収めた一枚。チンクエテッレの崖の上で、乃木坂46カラーの花束を抱え、夕日に照らされる姿はまさに絵画のよう。ドレスの隙間からは、長すぎる美脚をのぞかせている。
梅澤は「ドレスの全貌が見えているカットはこれだけなので、貴重な1枚だと思います。ドレスに素足というバランス、そしてグループカラーの花束にキレイな海と、全部が素敵に仕上がったカットなのでお気に入りです」とコメントしている。
写真が公開されるとファンからは「スタイルがレベチすぎ」「もう女神じゃん」「美しすぎてもはや絵画」「まるでルネサンス絵画」「全てが綺麗すぎる」「いつからヴィーナスになったんですか？」などの反響が寄せられていた。
【写真】脚が長すぎる…崖ドレスでの美脚ショットを披露した梅澤美波
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る梅澤の「今」を収めた本作。撮影地に選んだのはイタリア。ファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな姿を感じられる写真集に仕上がっている。
梅澤は「ドレスの全貌が見えているカットはこれだけなので、貴重な1枚だと思います。ドレスに素足というバランス、そしてグループカラーの花束にキレイな海と、全部が素敵に仕上がったカットなのでお気に入りです」とコメントしている。
写真が公開されるとファンからは「スタイルがレベチすぎ」「もう女神じゃん」「美しすぎてもはや絵画」「まるでルネサンス絵画」「全てが綺麗すぎる」「いつからヴィーナスになったんですか？」などの反響が寄せられていた。