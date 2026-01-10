timelesz¸¶²Å¹§¡¢2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¼«È¯À¡×¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØGRIT¡Ù¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó½éÄ©Àï
¡¡¡È¥¿¥¤¥×¥í¡É¡Ê¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¤ò·Ð¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿timelesz¸¶²Å¹§¤¬¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØGRIT¡¡¡Ý¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½ ±É¸÷¤Ø¤Î»ÏÈ¯ÅÀ¡Ý¡Ù¡Ê1·î9Æü¤è¤ê3½µ´Ö¸ÂÄê¸ø³«¡Ë¤Ç¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡£³ØÀ¸»þÂå¤Î¸¶ÂÎ¸³¤È½Å¤Ê¤ëºîÉÊ¤òÄÌ¤·¡¢2026Ç¯¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¡¦¹â¶¶ÍõÁª¼ê¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå
¡¡±Ç²è¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤ÎÂåÉ½¾·½¸¤«¤é¡¢6·î³«Ëë¤Î¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°2025ÃË»Ò¡×¡¢¤½¤·¤Æ9·î¤Î¡Ö2025À¤³¦¥Ð¥ì¡¼ÃË»Ò¡×¤Þ¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤ÆÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë´°Á´Ì©Ãå¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸ø¼°¥Á¡¼¥à¥«¥á¥é¤Ë²Ã¤¨¡¢TBS¼èºà¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëËÉÙ¤Ê±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢ÂåÉ½¹ç½É¤«¤éÂç²ñ¤ÎÉñÂæÎ¢¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤Þ¤Ç¤ò¹îÌÀ¤ËµÏ¿¤·¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Õ¥¡¥ó¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤À¡£
¡¡³ØÀ¸»þÂå¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ç¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¸¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë·Ð¸³¼Ô¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢°ÊÁ°Ç®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ýÏ¿ÅöÆü¡¢¸¶¤ÎÁ°¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ÎÊ¬ÎÌ¤ÎÂæËÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂæËÜ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤É¤ì¤À¤±Áá¤¯Íý²ò¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÀ¼¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÊ¸»ú¤òÄÉ¤Ã¤ÆÆÉ¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¼¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¡£AI¤äµ¡³£¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤¬ÆÉ¤à°Ê¾å¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÍý²ò¤ä²ò¼á¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢ËÜÅö¤ËÅÁ¤ï¤ëÀ¼¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÒòÓð¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÏ¤±¤è¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ýÏ¿½øÈ×¤Ï¶ìÀï¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ°È¾¤Ï¤¹¤´¤¯NG¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´·¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢Àå¤¬²ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¸À¤¤¤Å¤é¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¡È¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤Î¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»ß¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¼¡Âè¤Ë¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¡¢¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¼ýÏ¿¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤óµ¤»ý¤Á¤â¾è¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´·¤ì¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡º£²ó¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö°ìÊâ°ú¤¤¤¿»ëÅÀ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼ÙËâ¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤·¤¿¡£¼çÌò¤ÏËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤ä´ÆÆÄ¤Î»×¤¤¡¢³ëÆ£¤ò¤¤¤«¤Ë¼ÙËâ¤»¤º¡¢¤Ç¤â°ú¤Î©¤¿¤»¤Æ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¤«¡£¤Î¤á¤ê¹þ¤à¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤Ç¡¢Âè»°¼ÔÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ï¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¼¤Î¥ì¥ó¥¸¤â¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¿¶¤êÉý¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÜºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¸¶¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¸¶ÂÎ¸³¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¶¤Ï¡¢Ãæ³Ø1Ç¯¤«¤é6Ç¯´Ö¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢ºÇ¾åµéÀ¸¤ÎÇ¯¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤È¤â¤È¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¾ÆþÉô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¿Í¿ô¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ¿¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Îµ¢¤êÆ»¡¢³°¥³¡¼¥È¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤ÎÀèÇÚ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÍâÆü¤âÍâ¡¹Æü¤â¡¢¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥à½ª¤ï¤ê¤Ë¶µ¼¼¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ë¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÃÇ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ±´ü¤Ï¤ï¤º¤«2¿Í¡£¾åµéÀ¸¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤ÆÎý½¬¤È»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ëÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½ªÅª¤ËËÍ¤ÎÂå¤Ï6¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¼¤ÎÂå¤Èº®¹ç¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢ÇØÉé¤¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¡¢°¤±¤ì¤ÐÉé¤±¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤â¤Ã¤ÈÁ´ÂÎ¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤Ã¤Æº£¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Éô³è¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢±Ç²è¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÀäÂÐ¤Ë°ì¿Í¤Ï¡È¿ä¤·¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡×
¡¡¡Ö»î¹ç¤Ç¸«¤ë»Ñ¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¤À¤±¤É¿Í´Ö¤À¤è¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¼¡¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÉ½¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢Éé¤±¤¿»î¹ç¤ÎÎ¢¤Ë¤â¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î½àÈ÷¤äÎý½¬ÎÌ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢°ì½ï¤Ë¡Ø¼¡¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¸¶¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤Ë½É¤ë¡È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤·¤«À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÆóÅÙ¤ÈÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤³¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤°»Ñ¤Ë¡¢¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡£¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤é¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ò¤â¤Ã¤È±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¬º£ÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¡¢¤â¤Ã¤ÈÇ®¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë°ì¿Í¤Ï¡È¿ä¤·¡É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤ÊÇ®¤¤»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸Ä¡¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¤¹¤´¤¯Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ëÆ£¤â¸«¤é¤ì¤ë¤·¡¢Î¢Â¦¤ò¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¿Í¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¢¤³¤Î»×¤¤¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡¢¤Ã¤ÆÉ¬¤ºÃ¯¤«¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸¶¤Î¡È¿ä¤·¡É¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢¾®Ìî»ûÂÀ»ÖÁª¼ê¤À¡£¡È¥¿¥¤¥×¥í¡É¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ü´ÖÃæ¡¢¸¶¤ò¡È¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¾®Ìî»ûÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢³ØÀ¸¤Îº¢¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¡£¾¯Ç¯»þÂå¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÌá¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¾®Ìî»ûÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¸¶¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¶¦´¶¤ÈÂº·É¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¡¡¡Ö¹µ¤¨¤á¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÅØÎÏ²È¤Ç¡¢¡ÈËÍ¤Ï¼çÌò¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î´¶¤¸¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤¤¤ë¼«Ê¬¤È¤â½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Ã¼¤Ï²¶¤¬¸Ç¤á¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¤ªÁ°¤é¹¥¤¤Ë¤ä¤ì¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¡£¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ØGRIT¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬·Ç¤²¤ë¥Á¡¼¥à¥Æ¡¼¥Þ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤À¡£Guts¡ÊÅÙ¶»¡Ë¡¿Resilience¡ÊÉü¸µÎÏ¡Ë¡¿Initiative¡Ê¼«È¯À¡Ë¡¿Tenacity¡Ê¼¹Ç°¡Ë¤Î4¤Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤ê¿ë¤²¤ëÎÏ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò±ß¿Ø¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡ÖGRIT¡×¤Ë½Å¤Í¡¢2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÌä¤¦¤È¡¢¸¶¤ÎÅú¤¨¤ÏÌÀ³Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡¢¼«È¯À¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç15Ç¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤¤¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ°¤À¤«¤é¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤ÎÃÏÆ»¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£²Î¤â¥À¥ó¥¹¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤«¤éÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡µÕ¶¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤â¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤ÈÃÏÂ³¤¤À¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥ê¥µ¡¼¥Á¤È½àÈ÷¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤ë¤·¡¢¾Ü¤·¤¤¿Í¤äÀèÇÚ¤Ë¤âÊ¹¤¯¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¡È¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¡É¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤òµÕ»»¤·¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê½àÈ÷¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤ä¤ì¤ë¤À¤±¤Î½àÈ÷¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡½àÈ÷¤òÂÕ¤é¤º¡¢¼«¤éÆ°¤Â³¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÃæ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤È¤â½Å¤Ê¤ë¡£2026Ç¯¡¢¸¶²Å¹§¤È¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
