千葉雄大、初披露の“地味”スゴ技にスタジオ大爆笑 自身は苦笑い「初めてテレビで披露したかも…？」
俳優の千葉雄大が、10日放送のテレビ朝日系『元気が出る！笑える動画大賞2026』（後6：30）にゲスト出演する。
【写真】元気いっぱいに大ジャンプする千葉雄大
同番組は、小峠英二（バイきんぐ）がMCを務める『楽しく学ぶ！世界動画ニュース』の特別編として、見るだけで元気が出る“笑える動画”をたっぷり2時間半にわたって届ける。いとうせいこう、稲垣えみ子（元朝日新聞記者）、堤伸輔（編集者）、徳井健太（平成ノブシコブシ）らおなじみの個性派コメンテーターがそろう。
番組では、《やっちゃった…おマヌケハプニング部門》《見たことない世界 天才アイデア動画》《可愛くてゴメンね衝撃アニマル動画》など、多彩な切り口で世界のおもしろ動画130連発を紹介。《やっちゃった…おマヌケハプニング部門》では、2人がかりで畑から大根を抜こうとした男性たちが、勢い余ってプロレス技をかけたかのような体勢になってしまう映像や、イギリス・ロンドンの川沿いの階段で起きた爆笑ハプニングなどが登場し、小峠も「丁寧な落ち方してましたね（笑）」と大笑いする。
《可愛くてゴメンね衝撃アニマル動画》では、以前好評だった“雨が嫌いなゴリラたち”の第2弾が登場。ゴリラが○○〇を頭に乗せて雨除けをするという賢すぎる行動に、スタジオは驚きの声に包まれる。このほか、礼儀正しすぎるネコなど、動物たちのキュートな映像も大特集される。
さらに、《思わず笑顔に！スゴ技チャレンジ》では、オートバイに乗りながら新聞を正確に投げ配るインドの新聞配達の達人や、投げた石を水面で何度も跳ねさせるドイツの“水切り”の達人、エベレスト山頂から酸素補給なしでスキー滑降するスキー登山家の映像など、圧巻のスゴ技が続々登場。これにちなみ、千葉が自身の“地味すぎるスゴ技”をテレビ初披露。身体のある部分の骨を鳴らす特技に、小峠は大爆笑。千葉自身も「初めてテレビで披露したかも…？」と苦笑する。
番組終盤では、《胸熱…小峠が厳選！ほっこり動画ベスト5》として、12歳の誕生日に父から贈られたサプライズプレゼントが、数日後に奇跡をもたらすという映画のような物語を収めた動画などが紹介され、スタジオは温かな感動に包まれる。そして最後に、小峠が《元気が出る！笑える動画大賞2026》のNo.1を選出する。
【写真】元気いっぱいに大ジャンプする千葉雄大
同番組は、小峠英二（バイきんぐ）がMCを務める『楽しく学ぶ！世界動画ニュース』の特別編として、見るだけで元気が出る“笑える動画”をたっぷり2時間半にわたって届ける。いとうせいこう、稲垣えみ子（元朝日新聞記者）、堤伸輔（編集者）、徳井健太（平成ノブシコブシ）らおなじみの個性派コメンテーターがそろう。
《可愛くてゴメンね衝撃アニマル動画》では、以前好評だった“雨が嫌いなゴリラたち”の第2弾が登場。ゴリラが○○〇を頭に乗せて雨除けをするという賢すぎる行動に、スタジオは驚きの声に包まれる。このほか、礼儀正しすぎるネコなど、動物たちのキュートな映像も大特集される。
さらに、《思わず笑顔に！スゴ技チャレンジ》では、オートバイに乗りながら新聞を正確に投げ配るインドの新聞配達の達人や、投げた石を水面で何度も跳ねさせるドイツの“水切り”の達人、エベレスト山頂から酸素補給なしでスキー滑降するスキー登山家の映像など、圧巻のスゴ技が続々登場。これにちなみ、千葉が自身の“地味すぎるスゴ技”をテレビ初披露。身体のある部分の骨を鳴らす特技に、小峠は大爆笑。千葉自身も「初めてテレビで披露したかも…？」と苦笑する。
番組終盤では、《胸熱…小峠が厳選！ほっこり動画ベスト5》として、12歳の誕生日に父から贈られたサプライズプレゼントが、数日後に奇跡をもたらすという映画のような物語を収めた動画などが紹介され、スタジオは温かな感動に包まれる。そして最後に、小峠が《元気が出る！笑える動画大賞2026》のNo.1を選出する。