リニューアルオープン日は「4.23」

広島県呉市の「大和ミュージアム」は2026年1月9日、リニューアルオープン日を4月23日に決定したと発表しました。

【チラ見せ♪】これが改修後の大和ミュージアムのナカです！（写真で見る）

史上最大の戦艦である旧日本軍の「大和」などが建造された呉市の歴史を伝える大和ミュージアムは、館内のリニューアル工事のために2025年2月17日から休館しています。現在は代替施設として、JR呉駅近くのホテル「ビュー・ポートくれ」1階に「大和ミュージアムサテライト」がオープンしています。

本館のリニューアルオープン日である4月23日は、21年前の2005年に大和ミュージアムがオープンした日です。その記念日に合わせた形となります。

シンボルである10分の1「大和」の模型は、改修を加えて展示が再開。また、3階の科学技術展示室もリニューアルされ、航空機用エンジンや艦艇用エンジン、砲弾などの遺物が展示されます。11月にはリニューアル工事中の同館を見学する一般参加ツアーが行われましたが、新収蔵品となる水雷艇用の三段膨張エンジン、さらに北海道沖で引き揚げられ2023年に新収蔵された40口径3インチ砲や、36cm徹甲弾などが披露されています。このほか、混雑緩和のためエントランスも改修し、ミュージアムショップ棟も新設されます。

同館がリニューアルオープンを公式Xで発表すると、「待ち遠しい知らせを聞けて嬉しい」「ＧWに間に合いましたね」「また通う日々がはじまる」といった祝福のコメントが相次ぎ、9日18時頃の時点で投稿は35万回表示されています。