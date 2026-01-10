堂安律先発のフランクフルト、ドルトムントと壮絶ドロー…小杉啓太のデビューはお預け

　ブンデスリーガ第16節が9日に行われ、フランクフルトとドルトムントが対戦した。

　フランクフルトの日本代表MF堂安律はフル出場。新加入のDF小杉啓太はベンチ入りしたものの、出番は訪れなかった。

　フランクフルトは10分にサイドを揺さぶられてマクシミリアン・バイアーの先制点を許す。それでも22分にジャン・ウズンのPK成功で追いつき同点に。

　68分、ドルトムントが勝ち越しに成功。フェリックス・ヌメチャのミドルシュートが相手に当たり、ディフレクトしたボールはポストにも当たってゴールに吸い込まれた。しかし71分、フランクフルトの新戦力ユネス・エブヌタリブが挨拶代わりのデビュー戦ゴールを記録して、試合はふたたび振り出しに戻る。

　後半アディショナルタイム2分、マフムド・ダフードがルーズボールに反応して左足を振り抜き、フランクフルトが勝ち越しに成功する。しかし、その3分後、セットプレーの流れからカーニー・チュクエメカの劇的な同点ゴールを許し、3−3のドローでドルトムントと勝ち点「1」ずつを分け合った。

　次節は13日に行われ、フランクフルトはシュトゥットガルトと、ドルトムントはDF菅原由勢およびGK長田澪が所属するブレーメンと対戦する。

【スコア】
フランクフルト　3−3　ドルトムント

【得点者】
0−1　10分　マクシミリアン・バイアー（ドルトムント）
1−1　22分　ジャン・ウズン（フランクフルト）
1−2　68分　フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）
2−2　71分　ユネス・エブヌタリブ（フランクフルト）
3−2　90＋2分　マフムド・ダフード（フランクフルト）
3−3　90＋6分　カーニー・チュクエメカ（ドルトムント）


【ハイライト動画】フランクフルトvsドルトムント