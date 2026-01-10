久保建英が劇的決勝点をアシスト！ レアル・ソシエダが新体制初勝利で6試合ぶり白星
ラ・リーガ第19節が10日に行われ、ヘタフェとレアル・ソシエダが対戦した。
レアル・ソシエダの日本代表MF久保建英はフル出場。BチームのDF喜多壱也はベンチ外だった。
レアル・ソシエダは36分、ボックス付近でルーズボールに反応したブライス・メンデスがボレーシュートを叩き込んで先制に成功。1点リードで折り返す。
1点差のまま迎えた90分、レアル・ソシエダはセットプレーからフアンミの同点弾を許し、ヘタフェに追いつかれてしまう。しかし、後半アディショナルタイム6分、久保の右コーナーキックにホン・アランブルが頭で合わせてレアル・ソシエダが劇的に勝ち越し成功。久保は前節アトレティコ・マドリード戦に続く2試合連続アシストとなった。
2−1で勝利したレアル・ソシエダは、ペッレグリーノ・マタラッツォ体制初勝利でリーグ戦6試合ぶりの白星となった。次節は18日に行われ、レアル・ソシエダは首位バルセロナとホームで対戦する。
【スコア】
ヘタフェ 1−2 レアル・ソシエダ
【得点者】
0−1 36分 ブライス・メンデス（レアル・ソシエダ）
1−1 90分 フアンミ（ヘタフェ）
1−2 90＋6分 ホン・アランブル（レアル・ソシエダ）
【動画】久保建英が劇的決勝点アシスト！ キレキレのドリブルも披露
久保建英の素晴らしいCKを
アランブリが頭で叩き込んだ！
同点に追いつかれたラ・レアルが
嫌な流れを払拭する勝ち越しゴール！
🇪🇸ラ・リーガ第19節
🆚ヘタフェ×レアル・ソシエダ
久保建英が右サイドから立て続けにチャンスを創る
俊敏なアジリティは2026年も健在🔥
🇪🇸ラ・リーガ第19節
🆚ヘタフェ×レアル・ソシエダ
