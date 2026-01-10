広島県らしさを感じる「1000円〜1500円未満のお土産」ランキング！ 2位「尾道ラーメン」を抑えた1位は？
仕事始めや新年の集まりが一段落し、改めて身近な方へ感謝を伝えたい場面にふさわしい手土産をご紹介します。価格以上の満足感があり、その土地の誇りが凝縮された「外さない」セレクションを、ぜひ参考にしてみてください。
All About ニュース編集部では、2025年12月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、広島県のお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、広島県らしさを感じる「1000円〜1500円未満のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※値段は一部サイズを参考にしています
※値段は各公式Webサイトより引用
回答者からは「お菓子以外のお土産として差別化もしやすく、『広島にはこういう食文化がある』と伝えやすい点が魅力です。自宅で広島の味を再現できるため、広島県らしさを感じてもらえるお土産だと思います」（30代女性／秋田県）、「尾道は広島県を代表する観光地であり、尾道ラーメンは全国的にも知られる広島のご当地グルメ。醤油ベースのスープと背脂が特徴的で、他地域のラーメンとは異なる個性がある。食べ物を通じて広島の食文化と地域性を感じられる商品」（60代男性／大阪府）、「広島・尾道を代表するお土産ラーメンなので、 広島県らしさを感じるからです」（60代男性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「広島といえば、もみじまんじゅうのイメージ。変わった味もあって美味しい！」（20代女性／石川県）、「『もみじまんじゅう』は宮島発祥で、広島土産の象徴的存在。日本全国でも広島を訪れたらまず買うと言われる定番です」（50代男性／東京都）、「お茶とともに上品な味わいを楽しみたい」（50代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：尾道ラーメン（阿藻珍味）／58票2位は、阿藻珍味の「尾道ラーメン」です。瀬戸内海の小魚で出汁をとった醤油ベースのスープに、背脂のミンチが浮いているのが特徴的なご当地グルメ。尾道の風景を彷彿とさせる味わいを家庭で手軽に再現できることから、観光客に非常に人気があります。しっかりとした麺とコクのあるスープの組み合わせは、食べ応えも十分。広島県東部の魅力を伝えるお土産として高く評価されました。
1位：生もみじ（にしき堂）／81票1位は、にしき堂の「生もみじ」でした。従来のもみじ饅頭とは異なり、生地に米粉を使用することで「もちもち」とした独特の食感を実現した人気商品です。その上品な味わいとしっとりした質感は、新しい広島名物として定着。鹿のイラストが描かれた洗練されたパッケージも相まって、老若男女に喜ばれる「広島らしさ」全開のお土産として1位に選出されました。
