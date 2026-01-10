平日は学校から帰った途端にゲーム、そして休日はゲームだけで一日が終わる……そんな子どもの姿を見ると不安にかられ、スマホやタブレット、ゲーム機などを取り上げたくなる親は少なくないだろう。しかし、精神科認定看護師のこど看さんは「その気持ちはよく理解できるが、なるべくなら取り上げるのではなく子どもの世界を理解したうえで会話をしたほうがいい」という――。

※本稿は、こど看『児童精神科の看護師が伝える 10代のこわれやすいこころの包みかた』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。

■大人もやめるのが難しいゲームやネット

子どもがいつまでもYouTubeを見続けてしまう。「ゲームは1日1時間」と決めたのに守る日のほうが少ない……。そんなとき、「うちの子は意思が弱いのかな」と心配になる方も多いでしょう。ですが、ご安心ください。

そもそもネットやゲームは大人でもやめるのが難しいくらい魅力的なものです。私たちも「今日はここまで」と決めたはずなのに、「あと1話だけ……」とNetflixを見続けて、気付いたら外が明るく、なんてこともあるものです（少なくとも私は）。大人でさえ自分との約束を守るのが難しいのですから、子どもが「おしまいにする」ことが大変なのは当然です。

もうひとつ大切なのが、「守れないルール」を子どもに課していないかを考えることです。児童精神科医の吉川徹先生は、「ネットやゲームについての約束は、子どもが守るものではなく、大人が守らせるものです。少なくともネット、ゲームの世界に出会った初めのうちは、子どもは約束を守れないという前提で関わるのが手堅い方法です」（『ゲーム・ネットの世界から離れられない子どもたち 子どもが社会から孤立しないために』吉川徹著、合同出版）と話しています。

■「守れるルール」を設定することが大切

私の臨床経験からも、この言葉には強く共感します。小さな約束を守る経験を積み重ねることが、やがて自己コントロール力を育み、その結果として依存や嗜癖(しへき)の予防につながるのです。

だからこそ、「守れるルール」を優先して設定し、もし守れていないルールが放置されているなら、話し合って現実的な内容に修正しましょう。守れていない約束をそのままにしておくことは、「約束には価値がない」と教えてしまうようなものです。

ルールは子どもを縛るためではなく、子どもが自分をコントロールできるようになるための大切な土台です。一度つくったら終わりではなく、必要に応じて何度も見直し、子どもが「守れた」と思える経験を積み重ねていくことが大切なのです。

■「ゲームが脳を壊す」ということはない

ゲームに夢中になっている子どもを見ると、「ゲームばかりしていて大丈夫かな」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

こど看『児童精神科の看護師が伝える 10代のこわれやすいこころの包みかた』（KADOKAWA）

かつて「ゲーム脳」という言葉が注目され、「ゲームをすると脳が萎縮する」といった説が広まりました。近年でも、香川県のネット・ゲーム依存予防対策学習シートに「脳への影響」を示す図が掲載されていましたが、こうした情報は科学的根拠に乏しいとして専門家の批判を受け、2025年に見直されました。このように、今では「ゲームが脳を壊す」という考え方は、医学的にも教育的にも否定されています。

だからといって、大人が子どものゲーム時間を心配する気持ちが間違っているわけではありません。大切なのは、「ゲームをしていること」そのものではなく、「その子はゲームをすることでどうなりたいのか」という視点で状況を観察することです。

■子どもをゲームが救っていることがある

現実の中で苦しさを抱えていたり、学校や家庭に安心できる居場所がないとき、子どもはゲームの世界に居場所を見いだし、心を保とうとすることがあります。

学校でいじめを受けたり、家庭で叱責や無関心、暴力・暴言などの虐待にさらされたりする中で、唯一安心できる場所としてゲームが存在しているのかもしれないということを忘れないでほしいのです。私自身の経験でも、「“ゲームにハマっているから”学校に行けない」というより、「“学校が苦しい場所になっているから”居場所を求めてゲームをしている」という子どものほうが圧倒的に多いと感じています。

だからこそ、「何時間やっているのか」だけではなく、「その子にとってゲームとは何か」に目を向けつつ、どんなゲームをしているか、オンラインで誰と遊んでいるか、ゲームをすることでどうなりたいのか……、そのように目と耳を傾けてみましょう。もしかしたら、ゲームがその子の今を保ち、救っているのかもしれないのですから。

■ゲームを取り上げても良いことはない

子どもが昼夜逆転するほどゲームをしていたら、心配になるのは当然です。以前は一緒にごはんを食べて楽しく会話もできていたのに……。そんな日々を思い出すと、「前みたいに戻ってほしい」「このままだと友だちがいなくなるのでは」「ゲームをやめれば学校に行くのかも」と、焦りや不安が募るものです。その気持ちが、ゲームを取り上げる行動につながってしまうこともあります。

私たち支援者も、つい子どもの立場に立ち過ぎてしまうのですが、ゲームを取り上げざるを得なかった保護者の思いや願いにも、しっかりと目を向ける必要があります。

実際、多くの親御さんは「取り上げても良いことはない」とわかっているのです。それでも、そうせざるを得なかった背景には、「このままでは将来が心配」「もっとコミュニケーションを取りたい」という切実な願いがあるのです。

■犯人探しや禁止ではなく話し合いが必要

このタイトルを見て、「ゲームを取り上げてしまった……」と自分を責める方もいるかもしれません。しかし、その行動の裏には、声かけやルールづくりを工夫し、できる限りの方法を試してきた上での苦渋の選択があったのではないでしょうか。

大切なのは、「取り上げるべきか否か」という二択ではなく、なぜその行動に至ったのか、なぜ子どもはゲームを続けているのかを一緒に整理することです。ゲーム中に暴言を吐く姿を見れば心配になるのも当然で、それは子どもが悪いわけでも、大人が悪いわけでも、ゲームそのものが悪いわけでもありません。

まずは、「なぜ子どもはゲームをしているのか」「なぜ自分は制限したくなるのか」を理解し合うことが、ゲームとのかかわりを見直すための第一歩です。そのためには、犯人探しや一方的な禁止をするのではなく、お互いの願いや心配を率直に伝え合い、「また次もゲームについて話せる関係性」を保つことが大切なのです。

■オンラインゲームに課金することの是非

「ゲームに課金？ なんでデータにお金をかけるの？」と感じる方は多いかもしれません。それもそのはずで、ひと昔前までは据え置き機とソフトを買い切るスタイルが主流でした。しかし、スマートフォンが普及してからは、無料でダウンロードできるゲームが主流となり、ゲーム内で課金をする形が一般的になりました。

「無料で遊べるのにどうして課金？」と戸惑う方もいると思いますが、子どもたちが課金する理由は実にさまざまです。ただ「遊びたい」というだけではなく、自分を表現したり、友だちと関係を深めたりと、ゲームの中にも子どもなりの意味や願いがあるのです。

「それでも課金は……」と心配される方も多いと思いますので、まずは子どもたちが課金する目当てを知ることから始めましょう。主に次のような種類があります。

プレイする権利を得るため

ゲーム機を使ってオンライン対戦や友だちとの協力プレイを楽しむためには、月額プランへの加入が必要です。現代の人気ゲームの多くはオンラインでこそ本領を発揮するつくりになっており、課金によってその魅力を体験できるようになっているのです。

有利なアイテムを手に入れるため

「ガチャ」と呼ばれる、強力なキャラクターやアイテムを手に入れるための抽選形式の課金があります。レアなものだと排出率が1％未満のものもザラにあります。しかし、よく誤解されることですが、排出率が1％のアイテムは100回抽選しても当たる確率は63.4％しかなく、「課金をしても確実に得られる保証はない」ことは子どもも知っておかなければなりません。さらにガチャは抽選中に「当たるかな」というドキドキ感があり、目当てのものが出るまで抽選をやめられない場合もあるため、子どもがどんなガチャをしているのか大人が把握することは重要と言えるでしょう。

時間を買うため

レベルアップに必要な経験値が早く貯まるアイテムや、待ち時間を短縮する回復アイテムなどに課金するタイプです。現実世界で経過する時間を短縮することができるので、非常に便利な反面、時間短縮が当たり前という感覚に慣れてしまうと、「課金ありきの遊び方」が当たり前になりやすいという側面もあります。

おしゃれ、コレクション、特別感のため

キャラクターの服装や武器の装飾、車やペットなどのデザインを変える「スキン」と呼ばれるアイテムへの課金です。ゲーム内の強さには影響しませんが、「自分のキャラクターをもっとカッコよくしたい」「友だちやチームとおそろいにしたい」「特別なスキンで目立ちたい」といった理由があります。私たちが現実世界で限定Tシャツを買ってニヤニヤしたり、髪を染めて気分を上げたりすることと同じように、子どもたちはゲームの世界の中で自分を表現しようとしています。必須ではないけれど、自分らしく楽しくプレイするためには必要だという認識を持っていただけると幸いです。

■子どもの世界を知って相談に乗るべき

これまで挙げた通り、現代のゲームは何かとお金がかかるのです。子どもの「課金したい」という言葉の背景には、ゲームそのものを楽しむため、友だちとの仲を深めるため、自分を表現するためなど、その子なりの理由が必ずあるはずです。

だからこそ、もし子どもから「課金したい」という相談があったら、頭ごなしに否定するのではなく、「何に課金しようと思ってる？」「いくら課金したいと思ってる？」というふうに、真剣な相談として受けてほしいのです。このような姿勢は、子ども側からすれば、「この人、わかってる」とうれしさや心強さを感じますし、何よりも「課金したくなったらこの人に相談しよう」と思える関係性を生みます。

お金を使う以上、大人のサポートは欠かせません。大切なのは、「課金＝悪」ではなく、「無理のない課金」「納得した課金」ができるような環境を子どもと一緒につくっていくことではないでしょうか。そのためには、私たち大人がゲーム課金の世界を知り、子どもにとってのゲームの意味を子どもの目線で考える姿勢が大切なのです。

こど看（こどかん）

精神科認定看護師

精神科単科の病院の児童思春期精神科病棟に10年以上勤める。現在も看護師として病棟勤務しながら、「子どもとのかかわりを豊かにするための考え方」をSNS等で精力的に発信中。メンタル系YouTuberの会所属。一児の父。

（精神科認定看護師 こど看）