【ばけばけ 第71話あらすじ】トキ、ヘブンらと引っ越し 抱えていた不安とは
【モデルプレス＝2026/01/10】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第71話が、1月12日に放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
晴れて夫婦となったトキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。2人は司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）と4人で暮らすことになる。勘右衛門（小日向文世）、サワ（円井わん）やなみ（さとうほなみ）に見送られ、トキはついに天国町の長屋を脱出。
かつて暮らしていた松江城の近くに引っ越す。そして始まる家族4人での新生活。しかし、トキはある不安を抱えていた。
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第71話／1月12日（月）放送
