彼女と会うことが面倒だと感じる瞬間８パターン
付き合い始めた頃は「毎日でも会いたい！」と言ってくれたのに、次第にデートの誘いが減ってきたり、遊びに行こうと言っても以前よりもテンションが低くなった・・・。なんてことはありませんか？ 男性は何かのきっかけで女性と会うことが面倒になることがあるようです。そこで今回は「彼女と会うことが面倒だと感じる瞬間８パターン」をご紹介します。
【１】他の女の子からアプローチされている時
彼氏が他の女の子からアプローチされて浮かれている時は、彼女とのデートも面倒になってしまうものなのかもしれません。ここはひとつ、二人の愛を確かめるサプライズイベントを仕込むなどして、彼氏のハートをガッチリ掴みなおしましょう。
【２】「なんで毎日会ってくれないの？」と言われ、重い女だと感じた瞬間
恋愛、仕事、友情・・・どれも大切にしたいと思っている男性はたくさんいます。恋愛以外での彼氏の生活にも気遣って「忙しい時は、無理しなくていいよ。」のように健気に伝えることで、逆に男性の独占欲をくすぐることもあります。
【３】二人で会っている時にグチばかり聞かされた時
彼氏へのグチはもちろん、学校や仕事であった嫌なことなどは聞いて楽しいと思う人はほとんどいないはず。彼氏の前でグチを披露することがないように、普段から友達とグチ話で盛り上がってリフレッシュする機会を持つのもひとつの手かもしれません。
【４】雨が強く降っている日に、彼女を遠くまで迎えに行かなければならない時
傘が必要だったり足場も悪かったりと、悪天候の中、遠くに出かけることは何かと負担が大きいもの。雨の日に彼氏に迎えに来てもらう時などは「雨の中、遠くまで来てもらってごめんね。」と言ってあげましょう。そうすれば彼氏のそれまでの嫌な気持ちも吹き飛ぶはずです。
【５】熱中しているゲームがクリア目前の時
彼氏が電話中もゲームをしていて、会話がうわの空なんてことはありませんか？ そんな彼の場合、熱中しているゲームがクリア目前の時などは、デートにも乗り気にならないかもしれません。彼氏が何にハマッているのかを知っておけば、ショックを受けずにすむでしょう。
【６】誕生日などの記念日の当日に、実は何も考えていなかった時
二人の特別な日のサプライズイベントはとても嬉しいものですが、結局何も思いつかなかった時は気が重くなってしまうもの。彼氏が困っていそうだったら、自分のしてほしいことを伝えてあげるといいかもしれません。
【７】お金がない時
お金がないので「彼女を楽しませてあげられないかも」と思っているパターンです。手持ちのお金が少なくなりがちな給料日前などには、お財布事情を聞いてあげたり、手料理をふるまう自宅デートなどを提案すると喜ばれるでしょう。
【８】ケンカをしてしまった次の日
恋人と言い争いをした次の日のデートは気が重いもの。だからといってデートをキャンセルしてしまうと、そのまま音信不通になってしまう可能性もあります。ここはひとつ「今日のデートで仲直りしたいんだけど・・・」と言ってあげましょう。彼女からの申し出を断る男性は少ないはずです。
みなさんの彼氏が、あなたと会うことに億劫になっている時は、どのケースに当てはまるでしょうか。また、他にはどんな時に、男性は彼女と会うのが面倒だと感じると思いますか？みなさんのご意見をお待ちしております。（外山武史）
【１】他の女の子からアプローチされている時
彼氏が他の女の子からアプローチされて浮かれている時は、彼女とのデートも面倒になってしまうものなのかもしれません。ここはひとつ、二人の愛を確かめるサプライズイベントを仕込むなどして、彼氏のハートをガッチリ掴みなおしましょう。
恋愛、仕事、友情・・・どれも大切にしたいと思っている男性はたくさんいます。恋愛以外での彼氏の生活にも気遣って「忙しい時は、無理しなくていいよ。」のように健気に伝えることで、逆に男性の独占欲をくすぐることもあります。
【３】二人で会っている時にグチばかり聞かされた時
彼氏へのグチはもちろん、学校や仕事であった嫌なことなどは聞いて楽しいと思う人はほとんどいないはず。彼氏の前でグチを披露することがないように、普段から友達とグチ話で盛り上がってリフレッシュする機会を持つのもひとつの手かもしれません。
【４】雨が強く降っている日に、彼女を遠くまで迎えに行かなければならない時
傘が必要だったり足場も悪かったりと、悪天候の中、遠くに出かけることは何かと負担が大きいもの。雨の日に彼氏に迎えに来てもらう時などは「雨の中、遠くまで来てもらってごめんね。」と言ってあげましょう。そうすれば彼氏のそれまでの嫌な気持ちも吹き飛ぶはずです。
【５】熱中しているゲームがクリア目前の時
彼氏が電話中もゲームをしていて、会話がうわの空なんてことはありませんか？ そんな彼の場合、熱中しているゲームがクリア目前の時などは、デートにも乗り気にならないかもしれません。彼氏が何にハマッているのかを知っておけば、ショックを受けずにすむでしょう。
【６】誕生日などの記念日の当日に、実は何も考えていなかった時
二人の特別な日のサプライズイベントはとても嬉しいものですが、結局何も思いつかなかった時は気が重くなってしまうもの。彼氏が困っていそうだったら、自分のしてほしいことを伝えてあげるといいかもしれません。
【７】お金がない時
お金がないので「彼女を楽しませてあげられないかも」と思っているパターンです。手持ちのお金が少なくなりがちな給料日前などには、お財布事情を聞いてあげたり、手料理をふるまう自宅デートなどを提案すると喜ばれるでしょう。
【８】ケンカをしてしまった次の日
恋人と言い争いをした次の日のデートは気が重いもの。だからといってデートをキャンセルしてしまうと、そのまま音信不通になってしまう可能性もあります。ここはひとつ「今日のデートで仲直りしたいんだけど・・・」と言ってあげましょう。彼女からの申し出を断る男性は少ないはずです。
みなさんの彼氏が、あなたと会うことに億劫になっている時は、どのケースに当てはまるでしょうか。また、他にはどんな時に、男性は彼女と会うのが面倒だと感じると思いますか？みなさんのご意見をお待ちしております。（外山武史）