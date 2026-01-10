東京オートサロン2026の頭文字Dトミカブースに展示された実車のマツダ RX-7。

オートサロン開催記念トミカに注目！

東京オートサロン2026のトミカ販売ブース。

東京オートサロン開催記念トミカ トヨタ GR スープラ。

タカラトミーは、1月9日（金）～1月11日（日）まで千葉の幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」に出展中だ。

同社の販売ブースでは、東京オートサロンのロゴ入り「開催記念トミカ」として、トヨタ GRスープラ、日産 スカイラインGT-R（BNR32）、ランボルギーニ レブエルトといった人気車種3台をラインナップ。さらに「イベントオリジナルトミカ」にゴールドカラーのトヨタ GRカローラ、「特別販売トミカ」にDREAM TOMICA Initial D SPECIALSET（5台セット）、LV-N 日産 スカイラインGT-R（R32）を用意して盛況をみせている。

【完売】東京オートサロン2026に展示された「DREAM TOMICA Initial D SPECIAL SET」

イベントオリジナルトミカ トヨタ GR カローラ。

限定商品ということもあり、既に一部モデルは完売している。

「特別販売トミカ」のDREAM TOMICA Initial D SPECIALSET（5台セット）、LV-N 日産 スカイラインGT-R（R32）は完売しているので注意が必要だ（1月9日16時時点）。

イベントは大変な混雑が予想されており、販売は売り切れ次第終了のため、会期の後半になれば、さらに多くのモデルで完売になることが予想される。欲しい人は早めの来場がおすすめだ。なお、既に完売モデルがフリマサイトで出品されている様子も見られる。

GRカローラと高橋啓介のRX-7を実車展示

東京オートサロン2026のトミカブースに展示された実車のGRカローラ。

トミカブースの展示の様子。

同社ブースは「トミカブース」「トミカ頭文字Dブース」「トミカ販売ブース」の3箇所に分かれている。

「トミカブース」は、中6ホールの入口付近にあり、歴代のトミカやイベントオリジナルトミカであるGRカローラの実車が展示されている。

「トミカ頭文字Dブース」は、東7ホールの入口付近にあり、DREAM TOMICAの頭文字Dシリーズと頭文字Dの作中に登場するキャラクター・高橋啓介の愛車「マツダ RX-7（FD3S ）」の実車が展示されている。

「トミカ販売ブース」は、国際会議場2階に設けられている。

トミカブースは、会場限定モデルを探す人、実車展示をまじまじと見ながら親子で写真を撮る人など、さまざまな来場客で終日にぎわいを見せ、トミカブランドの根強い人気を改めて印象づけている。東京オートサロンの閉幕する1月11日（日）までに何度でも訪れて、その世界観をぜひ楽しんでもらいたい。

東京オートサロン2026トミカブースの位置図。

トミカブースに展示された限定販売のトミカ。

INFORMATION

東京オートサロン2026

開催日時：2026年1月9日（金）～11日（日）9:00～19:00（11日は18:00まで）※9日はビジネスデイ、一般公開は10、11日

会場：幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

主催：東京オートサロン事務局

後援：千葉県／千葉市、一般社団法人 日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会（NAPAC）、一般社団法人 日本自動車工業会（JAMA）、一般社団法人 日本自動車連盟（JAF）

公式サイト：https://www.tokyoautosalon.jp/2026/