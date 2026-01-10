「この文章は殺人犯も追える」…芥川賞選考委員がズバリ見抜いていた「松本清張の才能」

松本清張はデビュー作「西郷札」も直木賞候補作となりましたが、1952（昭和27）年に「三田文学」に掲載された４作目の「或る「小倉日記」伝」で芥川賞を受賞します。

「或る「小倉日記」伝」を強く推し、将来の清張の姿を見通す選評を寄せたのは、あの有名作家でした。

※この記事は、昭和の国民作家・松本清張の生涯を描いた初の本格評伝、酒井信著『松本清張の昭和』より一部を抜粋・編集したものです。

「候補作の横滑り」が可能だった

松本清張が「三田文学」に寄稿した四作目の「或る「小倉日記」伝」は、「西郷札」に続き、２回目の直木賞候補作となった。清張が書いた「追悼・木々高太郎」によると、直木賞の候補に推薦したのは木々高太郎（きぎ たかたろう）だったらしい。木々は「西郷札」が候補になった時も「この人はこの一篇だけ見ても十分に前途を期待することが出來る。『オール讀物』でも、書かせてみて、育ててやつて欲しい人の一人である」（「第25回 直木賞選後評」）と述べ、デビュー作から清張を高く評価していた。

清張も木々に対して、「『三田文学』に載せていただいた拙作が、僥倖(ぎょうこう)にも芥川賞になったのだから、先生は私の文学上の恩人である」（「木々作品のロマン性」）と、強い感謝の気持ちを抱いている。清張の「文学上の恩人」として、江戸川乱歩や井上靖を挙げることもできるが、受けた恩恵の大きさという点では、木々をおいて他にいない。デビュー作「西郷札」で木々に目をかけられたことは、彼にとって幸運だった。

直木賞の選考会で永井龍男が、「かういう作品は、何故芥川賞の方へ推選しないのか。直木賞候補に推すのは、畑違いでひいきの引き倒しである」（「第28回 直木賞選後評」）と述べたことで、「或る「小倉日記」伝」は、直木賞候補から芥川賞候補となる。当時は直木賞と芥川賞の選考日が別だったため、「候補作の横滑り」が可能だった。永井のひと言で芥川賞の候補に変わったのも、運が良かった。

芥川賞の選考委員で、「或る「小倉日記」伝」を最も高く評価したのが坂口安吾である。「文章甚(はなは)だ老練、また正確で、静かでもある。一見平板の如くでありながら造型力逞(たくま)しく底に奔放(ほんぽう)達意の自在さを秘めた文章力であつて、小倉日記の追跡だからこのように静寂で感傷的だけれども、この文章は実は殺人犯人をも追跡しうる自在な力があり、その時はまたこれと趣きが変りながらも同じように達意巧者に行き届いた仕上げのできる作者であると思つた」（「選後評」）

推理小説を手掛け、国民的な人気を博す将来の清張の姿を予見した選評で、見事というほかない。安吾は２年後の1955（昭和30）年に48歳の若さで亡くなったため、清張は芥川賞の選考で世話になったが、一度も会わずじまいだったという。安吾と縁が薄かった理由として「あまりいい読者だったとはいえず」と述べつつ、清張は次のように弁明している。

「ひとつは、坂口氏が私にはひどく怕(こわ)い作家にみえ、寄りつきがたく思われたからでもある。これは氏の作品よりも、新聞、雑誌などのゴシップによるところが大きい。私は生活的には小心者だから、氏のスケールの大きさを想像して畏怖(いふ)していたのである。税金闘争や伊東競輪のインチキ判定論争、酒、ヒロポンの噂、いずれもすさまじいものばかりで、氏を別世界の巨人と思っていた」（「坂口安吾」）

確かに、被害妄想など精神疾患を抱えていた安吾の逸話はすさまじい。檀一雄宅で「ライスカレー百人前」の注文を命じたり、伊東競輪の判定に不正があると告訴して、通産省（現経済産業省）に「坂口氏の思い違いである」と断定されるなど、安吾を「別世界の巨人」と呼ぶのも理解できる。清張は芥川賞の授賞式でも安吾とは会っておらず、1953年２月に、群馬県桐生市に居住していた安吾に次のような手紙を送っている。「受賞式で上京した時お伺いしてお礼を申し上げたく存じておりましたが日数少ないため止むなく帰りました」と。

清張が生涯にわたり憎悪した作家

「或る「小倉日記」伝」は、安吾以外にも意外な作家が評価している。恋愛小説の名手として知られる瀧井(たきい)孝作は「青空に雪の降るけしき、と形容したいやうな、美しい文章に感心しました」と述べている。佐藤春夫は「文壇的小説への輸血」と題した選評で、「特異な取材をあざやかな組み立て方でじつくりと処理して落ち着いたソツのない文章もよい」と評価している。

川端康成は「委員会の日、私の朝飯前から来客殺到して、候補作の読み残し三編を見る時間を奪はれ、その上委員会に半時間おくれた」と言い訳した上で、「『或る『小倉日記』伝』は読み、私は終始これを推した」と述べている。川端が３作を未読だったのは選考委員として大きな問題だが、この頃の芥川賞は候補作が多く、1952年下半期は10作だった。

私小説の作家として知られる宇野浩二は「さて、どうしても選べ、となれば、力の弱い物であり、芥川賞に価する程のものでもないが、まづ、『或る『小倉日記』伝』か、と、私は、思つた」と、消極的ではあるが、清張を推している。

選考委員で最も評価が低かったのは、東京帝国大学出身で作家となった舟橋聖一である。「授賞ときまつた二作については、私一個としては、何ンらの感銘もない。たゞ二作のうちではどつちがいいかと、司会者に訊かれたので、その中で云ふなら、『或る小倉日記伝』のはうだと答へておいた」と述べている。清張は「上から目線」で見下し、自意識過剰な選評を書いた舟橋を、生涯にわたり憎悪している。

これらの選評を見ると、坂口安吾の高い評価が際立っており、清張にとって芥川賞の恩人は、安吾だったと言えるだろう。彼の「或る「小倉日記」伝」は、小島信夫、安岡章太郎、吉行淳之介など、のちの大作家をおさえ、1953年１月22日に五味康祐(やすすけ)の「喪神」と共に、芥川賞を受賞する。清張は長らく高等小学校卒の学歴で差別を受けてきたが、この経験を投影した作品が高い評価を受けたことで、作家として活躍の場を拡げていくのだ。

