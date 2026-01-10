広島・黒原拓未投手（２６）が９日、マツダスタジアムに隣接する屋内練習場で自主トレを行った。昨季は５月に左膝の手術を受け、１軍登板なし。復活を目指すシーズンを前に、無心で勝ちパターン入り奪取を決意した。結果を出すことで、支えてくれた人たちに恩返しすると誓った。

鋭く伸びた球筋が復活への号砲だ。黒原がキャッチボールで投じた球は、きれいな回転を描いて益田のグラブに吸い込まれた。昨年５月に手術を受けた左膝は影響なし。「（年末年始は）休みを決めずにずっと動いた。膝は全然問題なく、投球に支障はない」。力強く言い切った。

左膝は順調に回復。「はっきりと決まってはいない」としながら、春季キャンプを前にブルペン入りのメドは立っている。昨春キャンプを患部の違和感で離脱してから１年。長く、苦しいリハビリ期間を経て、グラウンドに戻ってきた。

無心でポジションを奪いにいく。栗林、岡本、辻が先発に転向し、救援陣の競争は一段と激しくなる。一昨年、５３試合に登板した実績はあるものの、「関係ない」ときっぱり。「誰が（ポジションを）取るかは決まっていないと思うので、結果を積み重ね、奪いにいくだけ」と、無心でマウンドに上がる意気込みだ。

ケガをしたからこそ、わかったことがある。年末年始に地元関西へ帰ったときのこと。周囲の温かさがうれしかった。

「試合にも出られなかったけど、応援してくれる友達や家族、支えてくれる人がたくさんいるなと、あらためて感じた。その人たちのために頑張りたいという思いが、今年はより強い」

昨季は１軍登板なしで終え、復活を期すシーズン。自分のためではなく、誰かのために−。それが黒原の腕を振る源だ。