PINGの理想の集大成！こだわりをカタチにした最新キャディバッグ

キャディバッグの買い替えなどで、新たに購入しようとしている方へ、今回はPINGから発売されたおすすめのキャディバッグを紹介します。

“軽さ”と“使いやすさ”を極めた最強キャディバッグ

SPEC ●素材／ 合成皮革（PU）●サイズ／ 9.0型●重量／約2.9kg ●カラー／ NAVY、WHITE、BLACK、SILVER ●価格／ 2 万9700 円

この夏、PING から発売された「エクストラライト（CB-U2505 XLT）」は、軽量・多機能・お手ごろ価格という、ゴルファーにとって理想的な条件を見事にクリアした注目のキャディバッグだ。PING ならではの洗練されたデザインと、高い実用性を兼ね備え、フルセットのクラブを収納しても持ち運びやすい2つ穴グリップや約2.9kgという軽量設計で、扱いやすさも抜群。

デザイン面では、PING のドライバーの象徴ともいえるドライバーヘッドの「タービュレーター」から着想を得た成型パネルを採用。さらに、前面に配置された2 つの立体ポケットが使い勝手を高め、収納力も申しぶんない。ラウンド中の小物管理もスマートにこなせる仕様となっている。

タービュレーターがモチーフの部分成型パネル

2 つ穴グリップで持ち運びやすい！

ハンドルのある手元側には、2つの正面立体ポケットを配置

素材は高級感のあるマットPU とカーボン調PUを採用。エナメルロゴがほどよいアクセントに

これだけのクオリティを備えながら、価格はうれしい2 万円台。手に取りやすいプライスとハイスペックの両立を実現した「エクストラライト」は、キャディバッグの買い替えを検討しているゴルファーはもちろん、はじめての1 本にもふさわしい理想的な選択肢だ。

いかがでしたか？ ぜひ、あなただけの１本を見つけてみてください！

●商品の問い合わせ／ピンゴルフジャパン clubping.jp

写真＝田中宏幸