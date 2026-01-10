佐藤かよ「わたし未来から来てたみたい」 衝撃のスマホ表示にファンも驚き「百万年後の人？」
モデルでタレントの佐藤かよ（37）が8日、自身のインスタグラムを更新。“数年前”という自身の写真とともに、その写真に表示された衝撃の“日付”をフォロワーに伝えた。
【写真】「わたし未来から来てたみたい」佐藤かよが公開した衝撃のスマホ画面
佐藤は「ほんの数年前の写真懐かしいなぁ と思ってみてたら わたし未来から来てたみたい」のコメントとともに、美しい黒髪のロングヘアが印象的なショットと、「1066503年5月26日」と表示されたスマホの画面の写真をアップ。
この投稿にファンからは「百万年後の人？」「バグ？」「かわいい 信じられないくらい未来だった笑」「本当に清潔感がいっぱいで素敵すぎです」などの声が寄せられている。
