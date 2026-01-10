高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第15週「マツノケ、ヤリカタ。」の第71回が１月12日に放送予定です。

【写真】笑顔で引っ越しをするトキ

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下１月12日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

晴れて夫婦となったトキとヘブン（トミー・バストウさん）。

2人は司之介（岡部たかしさん）とフミ（池脇千鶴さん）と4人で暮らすことになる。

勘右衛門（小日向文世さん）、サワ（円井わんさん）やなみ（さとうほなみさん）に見送られ、トキはついに天国町の長屋を脱出！かつて暮らしていた松江城の近くに引っ越す。

そして始まる家族４人での新生活！しかし、トキはある不安を抱えていた。