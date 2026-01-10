志田未来さん主演の火曜ドラマ『未来のムスコ』が1月13日よる10時から始まります。

【写真】私はこの子の母親…？

『未来のムスコ』は、『マルモのおきて』（フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコさんと、黒麦はぢめさんによる人気コミック『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』が原作のドラマ。

夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）の元に「未来のムスコ」と名乗る男の子・颯太（天野優）が現れたことから始まるラブストーリーです。

恋も仕事も夢も中途半端だったヒロインがある日突然母となり、子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描きます。

第1話あらすじ

“定職なし、貯金なし、彼氏なし”の崖っぷちアラサー女子・汐川未来。

俳優という夢を追い、かつての恋人・吉沢将生（塩野瑛久）が率いる劇団「アルバトロス」での活動と、バイトに追われる毎日を過ごしていた。

未来に憧れる後輩俳優の矢野真（兵頭功海）をはじめ、劇団の仲間たちと舞台に立つ一方で、オーディションの落選通知を受け取った未来はふと、今が夢の諦め時かもしれないと考えてしまう。

そしてそんな思いを振り払おうと、未来が大好きなレモンサワーを手に晩酌を始めた……その時！

雷鳴と激しい閃光に目が眩んだ未来の前に、小さな男の子が現れる。

未来のことを「ママ」と呼び、颯太と名乗るその子は、2036年からタイムスリップしてきた未来の息子だという。目的は、ママと“まーくん”と呼ばれるパパを仲直りさせること……。

恋人もいないのに、私がママって一体！？

戸惑う間もなく、未来から来た息子との共同生活が始まってしまった。その先には、未来の同級生で保育士の松岡優太（小瀧望）との運命的な再会も！

未来と颯太の“まーくん”探し。波乱の日々が今、幕を開ける！

