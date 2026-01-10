雨風防ぐ「ドア付」登場

2025年12月28日、ビークルファンから3輪モデル「アーバントライカー」のドア付きモデルを発売しました。

アーバントライカーは、車検や車庫証明が不要な手軽さと、雨風をしのげる快適性が特徴。

【画像】超良さそう！ これが「3人乗れるモデル」です。画像で見る！（10枚）

一方で、最高速度60km／hでの「高速道路走行可能」というスペックに対し、SNSでは実用性への期待と安全性への懸念で意見が割れています。

今回発売されたのは、年間3600円の軽自動車税で済む維持費の安さと、1回の充電で約150kmも走れる実用性が魅力のハイエンドモデルです。

しかし、そのユニークな車両区分と走行性能を巡り、ネット上では驚きとともに様々な声が上がっています。

本モデルの最大の特徴は、ユーザーからの要望に応える形で実装された「ドア」です。

従来の開放的なトライクとは異なり、キャビンが覆われることで天候に左右されずに移動が可能となりました。

カラーバリエーションは「クロムイエロー」「ホワイト」「クリアブラック」の3色が展開され、今後はさらに3色が追加される予定です。

パワートレインには2000Wのインホイールモーターを2基搭載し、バッテリーにはリチウムイオンリン酸鉄バッテリーを2個採用。

家庭用コンセントなどで手軽に充電でき、満充電の電気代は約200円弱と、ガソリン車とは比較にならない経済性を誇ります。

また、登録区分は「ミニカー（1人乗り）」か「側車付軽二輪（3人乗り）」を選択でき、車検や車庫証明が不要である点も大きなメリットとして挙げられています。

維持費の安さや利便性が魅力となり、SNSでは「チョッと興味あります」

評価される一方で、SNSを中心に寄せられている声として「最高速度60km／hで高速道路も走行可能」という点です。

このスペックに対し、SNSでは「60キロで高速走ってほしくないんだけど…」、「最高速度60kmで高速OKって、ふざけすぎている」、「良いけどこれで高速は走って欲しくない」といった、安全性に対する指摘や、実際の交通の流れに乗れるのか不安視する声が見られます。

一方で、「ドア付きで3人乗り、車検不要らしい」と、そのパッケージングの特異さに注目し、維持費の安い「クルマ代わり」としての可能性に関心を寄せるユーザーも存在します。

賛否両論あるものの、普通自動車免許（AT限定可）で運転でき、ヘルメット着用義務もない（※安全のため着用推奨）手軽なモビリティに対するユーザーの関心度は高いと言えます。

ビークルファンは今回のドア付きモデル投入でさらなる販路拡大を狙っていますが 、ユーザーが安心して利用できる走行環境の周知や、実用シーンでの安全性の理解が、今後の普及のカギを握りそうです。