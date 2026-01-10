＜成人式、振袖が常識？＞娘の華やかな姿に感無量！…が、ひとりスーツ姿の子がいて？【第1話まんが】
私はマユミです。娘のサラはすくすくと育って、ついに成人式を迎えるまでになりました。あんなに小さかったサラが華やかに着飾って出かける様子を見て、私は感無量。成人式の朝には、夫とサラが呆れるほどたくさんの写真を撮ってしまいました。きっとどこの家の母親も、自分の娘が振袖を着る姿には感動するものなのではないでしょうか。その後、成人式から帰宅したサラが話してくれた出来事に私はびっくりしてしまいました。
サラが興奮冷めやらぬ様子で帰宅しました。この後は同窓会のようです。サラはスマホで撮った写真を見せてくれました。華やかな振袖姿の友人たちの写真がたくさんあります。そのなかでただひとり、振袖ではなくスーツ姿で写っている子がいたことに気づきました。
スーツ姿で写る同級生はサラの部活動の仲間だったリョウコちゃんだと言います。女子テニス部の主将で、ボーイッシュで礼儀正しい子という印象です。さらにスマートになっているリョウコちゃんに驚く私に、サラはさらに衝撃的な事実を付け加えます。
成人式当日、私はサラの華やかな晴れ姿に感無量。
帰宅したサラはやや興奮気味に、中学時代ボーイッシュだったリョウコちゃんが、振袖でなくスーツで出席していたことを話してくれました。
さらにリョウコちゃんは、自分の名前を正式に「リョウ」に改名する申し立てをする予定だそう。
かつてわが家に遊びに来たことがあるリョウコちゃんの姿を覚えている私は、その決意の重さに戸惑いと大きな衝撃を受けました。
サラは「リョウちゃんはすごく幸せそうだった」と言いますが、私はその変化に複雑な感情を抱いてしまいました。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・横内みか
