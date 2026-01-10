最後は劇的決着 『TGXシリーズ』は岩田寛、小平智、木戸愛の北海道・東北が“開幕戦V” 「新しいゴルフの形」
9日、日本ゴルフ界で新たな“プロツアー”が産声をあげた。最新のゴルフシミュレーターを使用して行われるハイブリッドeスポーツゴルフツアー『TGXシリーズ』だ。
【写真】渋野日向子と原英莉花もTGXで戦っていた
同シリーズはチーム戦で行われ、全6チームが参加。文京区のIMMシアターで行われた開幕戦には、そのうち男女プロゴルファー3人で構成された東京スターズ、大阪ノイズ、中部ガーディアンズ、北海道・東北ノーザンアイスの4チームが出場した。メンバーは河本結（東京)、金田久美子（大阪）、岩田寛、小平智（北海道・東北）ら12人のトップ選手たち。これぞプロというスーパーショットはもちろん、慣れないシミュレーター相手に四苦八苦する場面も見られた。試合形式は個人戦3ホール、ひとつのボールを交互に打ってプレーするチーム・オルタネート方式（フォアサム）2ホールの最大5ホールで行われる。東京−大阪による第1試合を制した東京と、中部−北海道・東北による第2試合で勝った北海道・東北が、決勝に進んだ。そして開幕戦Vがかかる試合は、白熱の展開に。5ホールを終えた時点で2-2の同点となり、勝負の行方は159ヤードのパー3を使用したニアピン対決までもつれこんだ。ここで東京の菅沼菜々が約6.2メートルにつけリードしていたが、北海道・東北の最終打者になった小平がそれよりも近い約4.1メートルにつける勝負強さを発揮し、“勝ち越し”。劇的な展開に、自然に岩田と抱き合い喜びを爆発させた。同シリーズは全国6会場を使用し行われるトーナメントで、この結果、北海道・東北は4ポイント（pt）を獲得。2位の東京が3ptで、3位決定戦を制した大阪が2pt、中部が1ptという結果に終わった。チームを勝利に導く一打を放った小平は、「楽しかったです。最初はあまりイメージがつかなかったですけどやってみると楽しかったです」と、感想を話した。会場には603人の観客が足を運び、選手たちはその目の前で派手な照明とクラブのようなBGMのなかプレーをした。小平は、普段のゴルフ場とは全く異なる雰囲気について「こういう会場であれだけお客さんが入って音楽もなると普通のゴルフ場ではない。楽しい感じでした」とも話した。なお2試合目の日程や開催地については、近日中にも発表される見込みだという。大きなジェスチャーで拍手を求めるなど、会場を大いに沸かせた河本も「新しいゴルフの形を楽しめた。みなさんも体験して欲しい」と力説。米国ではタイガー・ウッズ（米国）とローリー・マキロイ（北アイルランド）が提唱・創設した『TGL』の2年目のシーズンが行われている。また今月6日には2026年冬の開幕を目指し、その女子版となる『WTGL』が設立されたことも発表されたが、このムーブメントの今後に注目したい。
【写真】渋野日向子と原英莉花もTGXで戦っていた
