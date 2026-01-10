『ばけばけ』第71回 晴れて夫婦となったトキとヘブンは…【ネタバレあり】
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第71回が、12日に放送される。
本作は、松江で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪談好き”という共通点から次第に心を通わせていく。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■第71回のあらすじ
晴れて夫婦となったトキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）。2人は司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）と4人で暮らすことになる。勘右衛門（小日向文世）、サワ（円井わん）やなみ（さとうほなみ）に見送られ、トキはついに天国町の長屋を脱出！かつて暮らしていた松江城の近くに引っ越す。そして始まる家族４人での新生活！しかし、トキはある不安を抱えていた。
