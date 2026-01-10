第2子妊娠中のラブリ、15年所属の事務所を退所「次のステージに向かうことはとても自然なこと」
モデルのラブリ（36）が9日、自身のインスタグラムを更新し、昨年をもって15年所属していたアーティストピラミッドを退所したことを報告した。
インスタでは「このたび、15年間所属しておりましたアーティストピラミッドを、昨年をもって退所したことをご報告させていただきます。ラブリとして出会いと経験の土台を与えていただきました。私の在り方をいつも信じてくださり、深く見守ってくださった森山社長には、心から感謝しています。ここで過ごした時間は、今の私の礎です」と説明。
続けて「母となり、そして第二子を迎えるという新たな私に出会える今だからこそ、次のステージに向かうことはとても自然なことでした。ikawというブランドの代表であることを軸に、ものづくりの表現は白濱イズミとして。オカンとなったラブリならではの芸能活動も丁寧に。私というコンテンツを自身も楽しみながら形にしていきたいです。ありがとうございました。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします！」と伝えた。
ラブリは1989年11月27日生まれ、愛媛県出身。O型。2012年12月〜15年11月、ファッション誌『JJ』の専属モデルを務める。19年11月、映像作家の米倉強太と結婚。弟は、GENERATIONS from EXILE TRIBEの白濱亜嵐。2020年5月31日、第1子女児の出産を報告。現在、第2子を妊娠している。
