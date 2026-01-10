来週の主な予定 米消費者物価指数 G7財務相レアアース巡り協議 片山財務相会見 来週の主な予定 米消費者物価指数 G7財務相レアアース巡り協議 片山財務相会見

・12月米消費者物価指数 政府閉鎖によって生じた歪みは春にかけ徐々に解消へ

・G7財務相会合 レアアース供給について協議、世界生産量7割を中国が占める

・片山財務相が日本記者クラブで会見、城内経済財政相も財政政策について講演

・FRB高官発言相次ぐ 今年投票権を持つミネアポリス・フィラデルフィア総裁



11日（日）

片山財務相、米国出張（14日まで）



12日（月）

成人の日祝日

豪家計支出（11月）

米3年債入札（580億ドル）

米10年債入札（390億ドル）

小泉防衛相、米国訪問（18日まで）

NZ経済調査研究所（NZIER）ビジネス意見調査（QSBO）

デギンドスECB副総裁、討論会出席

ビルロワドガロー仏中銀総裁、講演

ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

G7財務相会合、レアアース（希土類）供給について協議（ワシントン）

メルツ独首相、インド訪問（13日まで）モディ首相と会談



13日（火）

日本貿易収支（11月）

米30年債入札（220億ドル）

米消費者物価指数（12月）

城内経済財政担当相、会見（日本記者クラブ）

コッハー・オーストリア中銀総裁、中央および東ヨーロッパ（CEE）経済会議出席

ウィリアムズNY連銀総裁、外交問題評議会（CFR）出席（質疑応答あり）

バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

ムサレム・セントルイス連銀総裁、経済見通しおよび金融政策について講演（質疑応答あり）

カーニー加首相、中国訪問（17日まで）習近平国家主席と会談

ワールド・フューチャー・エナジー・サミット（アブダビ、15日まで）



14日（水）

中国貿易収支（12月）

米週間石油在庫統計

米小売売上高（11月）

米生産者物価指数（10月、11月）

米地区連銀経済報告（ベージュブック）

城内経済財政担当相、経済財政政策について講演（公益財団法人フォーリンプレスセンター）

ラムスデン英中銀副総裁、講演

テイラー英中銀委員、講演

デギンドスECB副総裁、投資家会議出席

デギンドスECB副総裁、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席

ミランFRB理事、経済会議出席（質疑応答あり）

ウィリアムズNY連銀総裁、NY連銀主催会議開会挨拶（質疑応答なし）

ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席

ポールソン・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答なし）



15日（木）

日本国内企業物価指数（12月）

豪消費者インフレ期待（1月）

ECB経済報告

米新規失業保険申請件数（10日終了週）

NY連銀製造業景気指数（1月）

小泉防衛相とヘグセス米国防長官、会談

ボスティック・アトランタ連銀総裁、講演（質疑応答あり）

バーキン・リッチモンド連銀総裁、会議出席



16日（金）

片山財務相、会見（日本記者クラブ）

ジェファーソンFRB副議長、アメリカ経済研究所（AER）会議出席



17日（土）

FRBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（29日まで）



※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更することがあります

