為替相場まとめ１月５日から１月９日の週
５日からの週は、週末の米雇用統計をにらんだ展開。ドル円は157円台の定着をめぐる攻防が続いた。週初は高市政権の拡張財政警戒に伴う「日本売り」や株高を背景に157円乗せの場面も、その後はベネズエラ情勢の不透明感や利益確定売りで156円台へ押し戻されるなど上下動。しかし、週後半の一連の米経済指標が底堅くFRBの早期利下げ期待が後退したことで、再び157円台乗せ。8日NY期限の157.00円の35億ドルという巨額オプションの引力から上放れた。ドル全般についても米債利回り上昇を手掛かりに、じりじりとドル高方向への動きがみられた。円安材料として、実質賃金の大幅減を受けて次回の日銀会合での利上げ観測が後退した。その他の注目材料は、米最高裁によるトランプ関税の合法性是非の判断も意識されている。市場の視線は週末の米雇用統計（NFP7万人増、失業率4.5％予想）に集中。そしてその結果は、非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）は５．０万人増と予想を下回り、前回分も下方修正した一方、失業率は４．４％に低下。失業率低下から、ＦＲＢの早期利下げの必要性はないことが示され、短期金融市場でも今月のＦＯＭＣでの利下げ確率はほぼゼロになっている。その後、高市首相が衆院解散を検討しているとの報道が伝わり、円安が強まった。
（５日）
東京市場では、ドルがほぼ全面高となり、朝方から円安優勢。ドル円はオセアニア市場の156.66を安値に、仲値にかけて157.20台へ上昇。先週157.00で上値重かった水準をあっさり突破した。日経平均が寄り付きから堅調で前場1,400円超上昇、リスク選好の円売りが加速。日本国債利回りも2.06％から2.12％へ上昇し、高市政権の拡張財政警戒による「日本売り」が意識された。その後ユーロドルが1.1720から1.1672へ下落、ポンドドルも1.3477から1.3414へ軟調。ドル円は調整入るも157.30を更新。中国人民元はドル元で6.9808元（2023年5月以来）と元高加速、対円22.52で1992年以来の高値。ユーロ円184.06高値から183.47へ、ポンド円211.39から210.87へ調整も朝安値は維持。
ロンドン市場は、東京円安からの調整で円買い優勢に。ドル円は157.30から156.50台へ下落、米長期債利回り低下と欧州株上げ幅縮小が圧迫要因。ユーロ円は184.06から182.90へ、ユーロドル1.1728から1.1672へ下落。ポンドドルは英消費者信用残高等指標好調で1.3410安値から1.3470へ反発、ユーロポンドは10月22日以来のユーロ安・ポンド高（0.8675）。仏CAC指数が下げ転換、NYのISM製造業指数待ちで調整色強まる。ドル円は156台後半取引、東京157乗せもロンドンで変化。ユーロはベネズエラ地政学リスクで一時ドル安全買いも下げ一服。ポンドは原油・金堅調も下支え。
NY市場では、ドル円が156円台前半へ下げ加速し、21日線に接近した。ベネズエラ軍事作戦にも市場落ち着き、ダウ最高値更新でリスク回避後退。ISM製造業弱くドル戻り売り誘発も、長期的に石油供給恩恵やQ3GDP好調でドル買い遅れ期待。一方「脱ドル化」テーマ残り、不確実性高いとの声。ユーロドル1.1660近辺から1.17台前半回復、21日線1.1735回復が焦点。ユーロ円182円台から183円台へもクリスマス前185円迫る勢い失速。ポンドドル1.35台半ば、ポンド円211円台半ばとポンド強目立つ。英11月消費者信用66億ポンド増、住宅ローン堅調も住宅価格伸び鈍化見通し。インフレ長期化リスクあるが、英中銀は年内3.75％から3.00％へ利下げ余地と指摘。
（６日）
東京市場は、朝方ドル高円安優勢も午前往って来い、午後156円台もみ合い。ドル円は156.30台スタートで156.79高値も156.24まで反落、方向性見られず。海外売り継ぎ株高円売りも、雇用統計・ADP・JOLTS・ISM非製造業待ちで材料不足。ユーロ円183.65高値から183.30台で買い、ユーロドル1.1711安値から1.1738高値圏。ポンド円朝円売りで212.15、ポンドドル1.3528から1.3560台も午後調整で1.3546押し目。ポンド高基調継続も一日通じて156円台上下で積極的動きなし。
東京市場は、朝方ドル高円安優勢も午前往って来い、午後156円台もみ合い。ドル円は156.30台スタートで156.79高値も156.24まで反落、方向性見られず。海外売り継ぎ株高円売りも、雇用統計・ADP・JOLTS・ISM非製造業待ちで材料不足。ユーロ円183.65高値から183.30台で買い、ユーロドル1.1711安値から1.1738高値圏。ポンド円朝円売りで212.15、ポンドドル1.3528から1.3560台も午後調整で1.3546押し目。ポンド高基調継続も一日通じて156円台上下で積極的動きなし。