2025年は「終戦80年」の節目だった。そのため、第2次世界大戦を振り返る企画が、多くのメディアで取り上げられた。

映画界もその例に漏れず。外国映画では、やはりナチス・ドイツやヒトラーを顧みる作品が多かった。たとえば、「ゲッベルス ヒトラーをプロデュースした男」（ヨアヒム・A・ラング監督、ドイツ・スロバキア合作）や、「ボンヘッファー ヒトラーを暗殺しようとした牧師」（トッド・コマーニキ監督、アメリカほか合作）などだ。

そんななか、1月16日から、たいへんユニークな映画が公開される。「旅の終わりのたからもの」（ユリア・フォン・ハインツ監督、ドイツ・フランス合作／原題：TREASURE）だ。ドイツ人の女性監督が、ナチス・ドイツによるユダヤ人ホロコーストを題材に描く、ロード・ムービーである。このたび、そのフォン・ハインツ監督に、オンラインでインタビューする機会があった。

アメリカ人の父娘が、ユダヤ人ホロコーストをたどる

これが、映画に負けずユニークなインタビューになったのだが、その前に、映画本編について、ご紹介しておこう。

ユダヤ人ホロコーストをたどる父と娘

舞台は、1991年のポーランド。この地に、ニューヨークで生まれ育ち、ジャーナリストとして成功している女性ルーシーと、父エデクがやってくる（原作では80歳）。

エデクは、ポーランドで生まれ育ったユダヤ人である。戦時中のナチス・ドイツによるホロコーストを逃れ、アメリカに渡ってきた。そしていま、50年ぶりに、娘ルーシーと、生地を訪れるのだ。

かつてポーランドで、どんな目にあったのか、エデクはルーシーに、あまり詳しく話していないようだ。そこで、ジャーナリストでもあるルーシーは、父の過去や、自分のルーツを求めて、あまり乗り気でない父を連れ出し、ポーランドへやってきたのである。母は1年前に亡くなったばかりだ。

現地に着くや、エデクは、急に姿を消したり、電車には乗らないと言い出したり、故郷ウォッチを避けたり、わがままのし放題である。実は、彼のわがままには、相応の理由があるのだが、ルーシーには、そこまでは理解できない。すれ違いばかりの父娘だが、それでも気のいいタクシー運転手ステファンと知り合い、彼の車を借り切って、旅に出る。

旅の途中でエデクは、父親が、大きな紡績工場を経営していたことを語る。そして、かつて住んでいた家を訪れ、いまの住人に会うのだが……旅路は、かつてエデクが収容されていたアウシュビッツ＝ビルケナウ強制収容所へとつづく……。

このように、父のホロコースト体験を追跡する父娘の“ロード・ムービー”だが、この映画、一筋縄ではいかない仕掛けがある。

まず、この父娘の設定が絶妙である。父エデクは、妻を亡くしたばかり。娘ルーシーも離婚して独身。どうやらアメリカで、この父娘は、どちらも孤独な生活をおくっているようだ。父は、そんな娘がいつまでも再婚しないでいることが不服で、嫌味をいう。娘はそれをお節介だと感じ、イライラして、ことごとく父と対立してしまう。

ルーシーを演じるレナ・ダナムは、作家・映画監督でもある才女だが、その“ふくよか”な身体つきを生かし、シリアス芝居とコメディ芝居を自由に往還する、見事な演技を見せてくれる。

後半、この父娘の旅は、ある意味で“破綻”するのだが、その先には、意外な出来事が待っていた。それが何なのかは、スクリーンでご確認いただきたい。ひとによっては、ハンカチが必要だろう。

ポーランドが舞台だけに、フレデリック・ショパン博物館なども登場、ショパンのピアノ曲も流れる。美しい風景がつづき、旅情ムード満点の映画でもある。

監督自身が語る、原作との相違点

さて、そんな映画をつくりあげたのは、ドイツの女性監督、ユリア・フォン・ハインツである。

1976年、東西統一以前のドイツ、西ベルリンに生まれた。社会、政治、女性問題をテーマにした劇映画やドキュメンタリーを多く生んでおり、近年は、映画にかんする論文で博士号を取得し、大学教授もつとめている。

2020年には「そして明日は全世界に」が、ヴェネツィア国際映画祭コンペ部門でプレミア上映され、高い評価を受けた。現代のネオナチに対抗しようと、左翼団体に加入した一人の女子学生が、次第に過激になっていき、かえって危険な存在に変貌していく姿を描いた、シリアスな作品だった。

その一方で、ロマンチック・コメディ「Hannas Reise（ハンナの旅）」（2013）や、サンティアゴ巡礼のロード・ムービー「Ich bin dann mal weg（では、行ってきます）」（2015）といった作品も手がけており、幅広い作風をもつ映画作家のようである。

本作「旅の終わりのたからもの」はコメディ・タッチと、歴史・政治にまつわるシリアスな題材が、見事なバランスで同居した、フォン・ハインツ監督の集大成的な作品でもある。

「この映画の原作『Too Many Men』は、1999年に英語版がオーストラリアで出版され、翌2000年、ドイツ語版が刊行されました。わたしはこの作家の大ファンだったので、すぐに読みました」

と、ユリア・フォン・ハインツ監督が、オンライン・インタビューで語ってくれた。以下は、監督との対話である。

その前に――小説『Too Many Men（男たちが多すぎる）』について。

著者、リリー・ブレット（1946〜）の両親は、ポーランドのユダヤ人である。戦時中、ゲットー内で知り合い、結婚した。アウシュビッツに移送され、“消滅”させられる直前に終戦。なんとか生き延びて、難民キャンプでリリー・ブレットを生み、その後、オーストラリアへ移住した。

つまり、映画「旅の終わりのたからもの」は、リリー・ブレット自身と、その両親がモデルなのだ。

「しかし、単なるシリアスな小説ではありません。ドラマとコメディがバランスよくかみ合っていて、とても面白い物語でした。読んで、すぐに映画化を決意しました」

映画化にあたっては、いくつか、原作からの変更点がある。たとえば、主人公ルーシーは、原作では、大成功した女性実業家との設定だった。だが、ジャーナリストに変更したのは、自らのルーツを訪ねる姿に説得力が生まれるからだった。

だが、最大の変更は、〈ルドルフ・ヘスの亡霊〉が登場しない点だろう。この小説のユニークな設定のひとつが、父娘の旅に〈ルドルフ・ヘスの亡霊〉が同行する点なのだ。

ルドルフ・ヘス（1894〜1987）とは、ナチス・ドイツの副総統。ヒトラーの片腕として“大活躍”したが、精神を病み、戦後のニュルンベルク裁判で終身刑となった。だが、1987年、93歳の時に刑務所内で首つり自殺をとげる。これを契機にネオナチの信奉対象となり、半ば神格化されるようになった“問題人物”である。

「小説では、たしかに〈ルドルフ・ヘスの亡霊〉が父娘の旅に同行します。ただし、ルーシーにしか見えません。作中、4か所にヘスが登場し、ホテルの室内で、ルーシーと長い会話を交わします。この場面は、小説だったらよいかもしれませんが、映画にしたとき、ヘスが英語を話していたら、おかしいでしょう。本作は、アメリカ人父娘の、英語の会話が中心ですから。会話内容も、ナチスが犯した罪や、虐殺したユダヤ人の数など、かなり細かい会話でした。しかし2025年の現在では、さらに新しい事実や数字も出てきています。そこで、この設定はカットしたのです」

実は、フォン・ハインツ監督の曾祖母は……

それにしても、フォン・ハインツ監督は、「ドイツ人」である。ユダヤ人ホロコーストについていえば、“加害者側”ということになる。そんな立場で、こういう映画をつくることに、どういう意識を持っているのだろうか。

「こういうことは、ドイツ人として、しっかりと責任感をもって語り継いでゆかねばならないと思っています。すでに、戦後生まれの第二世代にとっては、実体験がないだけに、直接の“苦しみ”も、ありません。第三世代、第四世代となれば、なおさらでしょう。ドイツでは、ユダヤ人ホロコーストの事実も、学校教育では、きちんと教えられています。しかし、第二世代以降が大半の現在では、もう、家庭内で話題になることは、ないのです。子どもたちに“むかし、何があったのか、家族に聞いてごらん”といっても、その聞く相手が、いないのです。日本もヒロシマ、ナガサキと、2回の原爆投下という悲劇に襲われましたが、おそらく、おなじように、聞く相手は、家族のなかには、いなくなりつつあるでしょう。それだけに、このような映画を制作して、多くのひとたち、多様な世代に観てもらうことは、ますます重要になってくると思っています」

そして……会話のなかに「日本」「家族」といったキーワードが出てくると、監督は、突然、意外なことを語った。

「実は、わたしの母方の曾祖母は、日本人なんです。フミさんという名前だったそうです」

いままで、監督のオフィシャル・プロフィールに、そんなことは書かれていなかったので、驚いてしまった。

「詳しいことはわかりませんが、フミさんは、むかし、東京にいたそうなんです」

1976年生まれのフォン・ハインツ監督の曾祖母とあれば、東京にいたのは、明治時代の半ばころだろう。ということは、フミさんが生まれたのは、維新前の江戸時代末期かもしれない。

そんな話をしているうちに、フォン・ハインツ監督は突然、オンラインの画面から、姿を消した。いったい、どこへ行ってしまったのか――と、待っていると、1冊の本を手に、ふたたび、画面にもどってきた。

「わたしは、ハルキ・ムラカミの大ファンなんですよ」

その手にあったのは、村上春樹の短編選集『象の消滅』ドイツ語版だった。おおもとは、1993年にニューヨークのクノップフ社で編集・出版された本で、日本では2005年に新潮社で刊行された。

「ムラカミは、ドイツでもとても愛されていて、人気があります。そのせいか、あるいは、曾祖母が日本人だったせいか、わたしの息子は、いま、日本語を学んでいるんですよ。さらに、わたしのきょうだいや親戚も、みんな、日本へ行ったことがあるんです。わたしだけが、まだ行ったことがありません。ぜひ、機会を見つけて、曾祖母の国・日本へ行ってみたいと思っています」

どうやら、フォン・ハインツ監督より、映画のほうが、先に日本にやってきてくれたようだ。公開は1月16日から。新年の劈頭を飾るにふさわしい、おとなの映画である。

映画「旅の終わりのたからもの」 1月16日（金）より、kino cinema新宿ほか全国ロードショー／配給：キノフィルムズ

