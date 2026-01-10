【年明けの金欠に！】肉なしなのに大満足◎お弁当にも使える「厚揚げおかず」

肉なしでも満足できるおかずをチェック！

お正月が終わり、またお弁当作りがスタートしたという人も多いかもしれませんね。元気よく過ごせるよう、ガツンと食べごたえのある肉おかずを入れてあげたいとは思うものの、年末年始で金欠気味。お弁当にそんなに予算をかけられないという人は、これからご紹介するレシピをチェックしてみて。フィーチャーしたのは厚揚げを使ったおかず。リーズナブルな食材ながら意外におなかにたまるので、満腹感も抜群！肉なしでも大満足のお弁当になりますよ。

アレンジ次第で満腹感アップ

厚揚げをカットしてチーズや青じそをはさんだり、カリッと焼いてこってりしたソースをからめたり……。濃いめの味わいは、白いごはんが何杯でも食べられます。これなら食べ盛りのお子さんにも満足してもらえそう。



青じそとチーズをサンドして

甘辛のごましょうゆだれが食欲をそそる〜！

えびチリ風の味がクセになる

いかがですか？肉がないと物足りないと思っている人も「厚揚げおかず」をぜひ試してみてください。味つけやアレンジに少し工夫するだけで満足感アップ！白いごはんがガッツリ食べられる味に。リーズナブルなのに、肉を食べたときと同じくらい満腹感を得られるのが最高です。さっそく試しを。(TEXT:森智子)