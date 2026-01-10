◇スペイン1部第19節 Rソシエダード2ー1ヘタフェ（2026年1月9日 ヘタフェ）

スペイン1部レアル・ソシエダードは9日、敵地ヘタフェ戦で2ー1と勝利。日本代表MF久保建英（24）が同点に追いつかれた直後の後半アディショナルタイム、右コーナーキック（CK）からベネズエラ代表DFアランブル（23）の決勝弾をアシスト。劇的決着でリーグ戦6試合ぶりの白星を手にした。

決勝弾のDFアランブルは試合後「2点目（追加点）をもっと早く決めていれば、もう少し余裕ができたはずでした。一時は同点にされてしまいましたが、最後のプレーのおかげで勝利することができました。監督は試合前に簡単な試合にはならないだろうと言っていましたが、勝ち点3を獲得できたことが何よりも大切です」とコメント。

これが待望の今季初ゴールとなり「とても嬉しいです。普段はあまりゴールを決めないのですが、（今日は）チームの勝利に貢献できました」と喜んだ。

さらに母国ベネズエラが米国による軍事攻撃を受け、多数の死者が出ていることにも触れ「（この決勝ゴールを）困難な時期を過ごしている私の家族と“祖国”に捧げます」と苦しい胸の内を明かした。