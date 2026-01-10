1月12日よりフジテレビ系で放送がスタートする月9ドラマ『ヤンドク！』に、INIの許豊凡が出演する。橋本環奈演じる主人公・田上湖音波が、ヤンキーから脳神経外科医へと転身し、医療現場に新たな風を吹き込む本作で許が演じるのは、上海から来た研修医ソン・リーハン。

参考：橋本環奈、INI 許豊凡に“しょうもないアドバイス” 『ヤンドク！』自然体な座長ぶりを発揮

2025年は『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系）で連ドラ初レギュラーを務め、情報番組や教養バラエティへの出演も重ねるなど、知性と誠実さを併せ持つ存在として注目を集めてきた許。本インタビューでは、初挑戦となる医療ドラマへの思いや現場で感じた手応え、そして俳優としての現在地を語ってもらった。

■馬場徹＆宮世琉弥とは筋トレの話題も、“フラット”な撮影現場

ーー今回『ヤンドク！』という医療エンターテインメント作品に参加されて、まず最初に抱いた率直な印象を教えてください。

許豊凡（以下、許）：オファーをいただいて、まずはすごく嬉しかったですし、驚きました。そして、医療ドラマは難しい部分もたくさんあると思っていて。しかも今回は研修医という役なので、専門的なことも含めて、ちゃんと向き合わなきゃいけないなと感じました。プレッシャーというか、「責任感」という表現が一番近いかもしれません。それから、自分はこれまでヤンキー映画にあまり触れてこなかったので、ヤンキーという要素も、どういう距離感で作品と関わればいいのか、そこも勉強しなきゃいけないなと。そういう意味で、嬉しさと同時に身が引き締まる思いがありました。

ーー主演の橋本環奈さんをはじめ、豪華キャストが集う現場ですが、実際にご一緒して感じた雰囲気があれば教えてください。

許：正直、「僕がここにいていいんですか？」という気持ちもありましたし、連続ドラマのレギュラー出演もまだ2回目なので、なおさらそう感じていました。ただ、この作品は撮影の合間もチームで一緒にいる場面が多くて、スタッフさんの打ち合わせやモニター前など、自然と揃う時間が多かったんです。みんなで一緒に過ごす時間が長かった分、早い段階で一つのチームになれた感覚がありました。橋本さんが現場の中心になって、誰に対してもフラットに声をかけてくださるので、気づいたら台本の中に描かれている関係性が、そのまま現場にも自然に生まれていたように思います。

ーー現場での印象的なエピソードはありますか？

許：本当に他愛ない話なんですけど、「あそこの韓国料理、美味しかったよね」みたいな雑談をよくしていました。あとは、高野役の馬場徹さんと、鈴木颯良役の宮世琉弥さんと筋トレの話題で盛り上がったり（笑）。撮影が始まって1週間くらい経った頃には、控え室に握力を鍛えるトレーニング器具が置いてあって、「これ、小道具じゃないよね？」っていう感じで。なぜかルービックキューブとけん玉もあって、それをみんなで回しながら遊んだりしていました。本当に楽しい職場で働けているなと感じています。

ーー医療シーンは一転してシリアスな空気になりますが、皆さんと演技をする中で、ギャップを強く感じたことはありますか？

許：皆さんの切り替えの早さには、毎回驚いています。さっきまでみんなで雑談していたのに、撮影が始まった瞬間、別人格になったように空気が変わるんです。一瞬で緊張感のある現場に切り替わるので、そのギャップに毎回圧倒されます。現場で間近に見ていて、改めてすごい世界だなと思いました。

■「長台詞は自分との戦い」

ーー現在撮影中の本作で、特に注目してほしいポイントはありますか？

許：実はまだ僕自身も最後まで脚本を読めてなくて。最初は湖音波さんひとりが、病院に一石を投じる存在なのかなと思っていたんです。でも中盤に入ってくると、意外といろんなキャラクターの視点が見えてきて。病院に疑問を抱く湖音波さんの気持ちも、どちらも理解できるようになってきました。そうやって見ていくと、医療現場って本当に大変で、なかなか理想通りに動けない場面が多いんだなと感じるようになって。簡単に理想論では語れない世界なんだなと、改めて思いました。だからこそ、この作品を通して、厳しい医療現場の現状を、ファンの方や視聴者の方にも少しでも理解していただけたら嬉しいなと思っています。

ーー2025年には『僕達はまだその星の校則を知らない』にも出演され、俳優として活動の幅が広がった1年だったと思います。俳優としての手応えはどのように感じていますか？

許：そうですね……いざ「アクション」がかかった瞬間に、急に自分らしくできなくなったり、思うようにいかなくなったりすることはあります。本番になると、どうしても少し緊張してしまって、急に口が回らなくなったりすることもまだあって。

ーー緊張しやすいタイプなのでしょうか？

許：しやすいと思います。今回のクランクインの日も、結構緊張していました。特に長台詞のシーンでは、言っている途中からだんだん自分との戦いみたいになってきて、「最後までちゃんと言い切れるかな」と考えてしまって。そういう心の構え方は、まだまだ難しいなと感じています。先ほど、別の収録で鷹山役の大谷亮平さんとお話しする機会があったのですが、「あまり考えすぎないのが大切」という話を聞いて。どうなってもいいや、くらいの構え方のほうが、一番自然なお芝居につながるんだなと感じました。構えすぎると、逆に固まってしまうこともあるので、すごく勉強になるお話でした。

ーー俳優業における、ご自身の強みはどこだと思いますか？

許：INIとしての活動をベースにしながら、コメンテーターのお仕事もさせていただいていることもあって、普段から社会のことについて考えたり、勉強したりする機会は比較的多いほうだと思います。自分のお芝居を通して、直接「社会のためになることができているか」と言われると、正直それは簡単なことではないと思いますが、そうありたいという意志はすごく強くあります。コメンテーターのお仕事をしていると、さまざまな業界の方のお話を聞く機会があって、「この仕事はいま、こういう部分が大変なんだ」とか、そうした背景を事前に知ることができる。その経験を通して、物事に対してより共感しやすくなったり、想像力が広がったりする部分はあると感じています。それがそのまま“強み”と言えるかは分からないですが、そうした経験が、お芝居にも少なからず役立っている感覚はあって。そこは、自分ならではの強みなのかなと思っています。（文＝佐藤アーシャマリア）