2026年首都圏中学2月入試まであと1カ月を切った。女子校のボリュームゾーンである中堅・中位校で人気の入試と狙い目の入試はどれか？模擬試験で受験生が選んだ志望先の状況を基に、東京と神奈川で行われる26年入試の最終動向を見ていく。（ダイヤモンド社教育情報、森上教育研究所）

2月入試の中堅・中位女子校の受験生

2月にどの入試を受けるか、併願校選びは慎重に行いたい。今回は主に10月と11月に実施された四模試の志望者動向から、2026年入試の行方を考える。

10月中に実施された四模試の受験者数は、対前年同期比で、四模試全体は0.3％増とほぼ同水準となっている。女子は0.8％増となった。模試ごとに見ていくと、サピックス（19日実施）は男女共に減少しており、難関離れはじわじわと進んでいる様子がうかがえる。男子は1.7％減だが、女子は6.2％減と大きい。男女共に増加傾向が見られたのは首都圏模試（11日実施）で、女子は1.2％増となっている。四谷大塚（4日実施）と日能研（5日実施）は、いずれも女子が微増となっている。

同じく11月の受験者数合計は、全体では2.1％減に転じた。うち男子は2.9％減で女子は1.3％減だった。サピックス（9日実施）の女子は8.4％減で、男子以上に難関校離れがさらに進んでいる様子がうかがわれる。同じ日に実施された首都圏模試は1.1％減とまだ減り方は穏やかで、中堅・中位校志望者数の底堅さを感じる。日能研（2日実施）と四谷大塚（16日実施）の女子は0.3％減と1.3％増となり、前年並みは維持しそうだ。

入試の難易度については、四谷大塚「合不合Aライン80偏差値」でランク分けした。難関はAランク（65以上）、上位はBランク（60〜64）、中堅上位はCランク（55〜59）、中堅はDランク（50〜54）、中位はE・Fランク（45〜49・44〜40）、そしてGランク（30台）である。各入試回は入試日［入試名］の形で記した。25年受験者数・実倍率（受験者数÷合格者数）も併記した。

今回は2月東京入試の中堅・中位の女子校が対象となる。四模試合計の志望者数の増減は10月と11月模試による。この合計が30人に満たないような入試回については、変動幅が大きいため、原則として増減の傾向を示すにとどめる。なお、前年同期比での増減がそのまま実際の倍率に跳ね返るわけではない。あくまでも勢いを示すものとして考えたい。

男子校とは異なり、中堅・中位の女子校はとても数が多い受験生のボリュームゾーンだ。実倍率が1倍台前半で、実質的に受ければ受かる学校も少なくない。また、26年の2月1日は日曜日となるため、キリスト教主義の4つの女子校が例年1日の入試回を2日に移動する“サンデーショック”の影響を中堅校中心に見ることができる。

前回取り上げた難関・上位校のように広域から通学してくることは少なく、地域密着性が高いのもその特徴となる。そこで、E・F・Gランクの入試回が中心となる女子校をエリアごとに分けて見ていきたい。また、いずれの学校も3つ以上の入試日程を設けている。中には2桁以上の多彩な設定の学校もある。これらは四模試での志望者数合計も、実際の受験者数もごく少ない場合が多いため、比較的受験者数が大きい注目の入試回のみを取り上げていきたい。

なお、こうした女子校のいくつかは、水面下で有名大学の系属校になる動きも見られる。確定した時点で、ダイヤモンド社教育情報のX（旧Twitter）やFacebookでもお知らせしていくので注目していただきたい。

