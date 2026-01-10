「朝からミラクル」「神すぎて鳥肌立った！」久保建英が劇的決勝ゴールを演出！２戦連続アシストが大反響！「メチャクチャうまい」
久保建英が所属するレアル・ソシエダは、現地１月９日に開催されたラ・リーガの第19節で、ヘタフェと対戦。２−１で勝利した。
この試合に右サイドハーフでフル出場した久保が、劇的な決勝ゴールを演出する。
90分に１−１に追いつかれて迎えた96分、自ら獲得したCKのキッカーを務めると、相手GKが触れない絶妙のボールを供給。DFホン・アランブルがヘッドで決めた勝ち越し点をアシストしてみせた。
この正確なキックに、SNS上では次のような声が続々と上がっている。
「朝から久保のミラクルATアシスト見れて気分がいい」
「良いボール入れたなぁ」
「久保建英の終了間際CKアシストが神業すぎる！」
「96分CKアシストが神すぎて鳥肌立った！」
「タケのコーナー凄すぎやて。守備で走り回って終盤に疲れあるだろうにあの精度出せる久保建英！」
「終了間際のCKからの決勝アシストで、チームを勝利に導く大仕事。しかも２試合連続のアシスト。これはもう単なる運ではなく、連続してチームを勝たせる決定力の証明」
「プレースキックやっぱりメチャクチャうまい、マタラッツォ監督の体制ではキッカーをたくさん任されてほしいな」
これで、ゴール、アシスト、アシストと３試合連続の得点関与。監督交代も追い風にし、日本代表MFの調子がいよいよ上向きになってきた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】久保が正確なキックで劇的決勝弾をアシスト！
