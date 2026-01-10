Image: Shutterstock

投資家はどちらを選ぶ？

Googleの親会社Alphabet（アルファベット）の時価総額が今週、3兆8800億ドル（約601兆4000億円）となり、Appleの3兆8400億ドル（約595兆2000億円）をわずかに上回りました。CNBCは、AlphabetがApple抜いたのは2019年以来初めてのことだと伝えています。

この2社がバチバチと直接対決をしていたわけではないんですが、この状況がこのタイミングで起こったことの意味はしっかりありそうです。

予想通りの製品リリース

というのも、Appleは近くiPhoneを多数発表すると見られていて、噂では待望の折りたたみ式iPhoneも発表されるようです。最近流出した情報が正しければ、この折りたたみ式が長い間期待されていた通りの完成度、もしくはそれ以上になっていそうです。

Appleに意外性を求めている人にとっては、2026年はあまりワッと驚くような感動はない年になりそうです。ただし、HomePadという新しいスマートホーム用ハブや、AirTag 2は注目する価値があるかもです。

AIと自動運転にフォーカス

一方で、Googleを傘下に持つAlphabetは何をしているのかというと、最先端AIモデルの競争でOpenAIの意表を突こうとぐんぐん追い上げ中。また交通分野では、サンフランシスコにWaymoのロボタクシーを多数走らせていましたが、路上で動かなくなったり、運行トラブルを起こしたりして話題となっています。

安定のApple、攻めるAlphabet

Appleが健全な会社で、AlphabetやGoogleが怖い会社と言いたいわけではありません。この規模のテック大企業は、見方によってはどこだって不安を感じさせる存在なんです。それでも今のビジネス環境では、実際に手に取れる製品を作り、消費者はそれにお金を払うという構図のAppleは、投機的でリスクの高い新技術に積極的なGoogleよりも、なんだか時代に逆らう挑戦者のような感じがしませんか？

でも投資家が選ぶのは、もちろん後者。とはいえ、どちらを選んでも安心はできないですよね。