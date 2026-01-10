米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は9日（日本時間10日）、ドジャースが万能型のアンディ・イバニエス内野手（32）と契約したことについて分析記事を出した。

イバニエスは、昨年11月にタイガースからノンテンダー（保留権を行使されず）となった。タイガースでは3年間、右打ちのユーティリティ選手として在籍し、その間304試合に出場、打席数は820。通算の打撃成績は打率.251、出塁率.304、長打率.392で、wRC＋は93だった。

打撃は平均をやや下回ったものの、守備面では大きな柔軟性を発揮し、内野4ポジションすべてに加え、外野の両コーナーも守っている。それでも2025年でオプションが全て消滅し、今後はマイナー降格ができない立場となり、タイガースは2026年の契約の意思を示さなかった。1年前にはサービスタイムが3年未満でも前年にロースターに86日以上登録されているサービスタイム上位者に与えられる「スーパー2資格」で年俸調停の権利を得ており、タイガースは2025年に140万ドル（約2億1840万円）を支払っていた。

イバニエスは複数ポジションを守れるベンチ要員としてチームに厚みをもたらす。ドジャースで良いシーズンを送れば、2026年以降も年俸調停を通じて保有し続けることが可能だ。