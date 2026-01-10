セ・パ対抗、プロ野球スター選手がリレー激走 セは全員野手、パは投手含む布陣…『超プロ野球ULTRA』
プロ野球のスター選手たちが集結する、読売テレビ・日本テレビ系『大和地所スペシャル 超プロ野球ULTRA』が、11日に放送される（後2：00〜3：55 ※全国ネット）。
【写真多数】小園海斗が本気で打つ！ 『超プロ野球ULTRA』セ・パ大熱戦の様子
プロ野球12球団のスター選手が大阪城ホールに集い、さまざまな競技に挑み栄冠を競う、恒例の特別番組。「12球団の対抗戦」から「セ・パのリーグ対抗戦」にリニューアルされる。
セ・リーグとパ・リーグの対抗戦。各チームから投手と野手の2選手がエントリーし、総勢24人が「ULTRAターゲットピッチ」「ULTRAパワフルバッティング」「ULTRAブレインバトル」「ULTRAダイヤモンドリレー」の4種目で対決。獲得した点数が多いリーグが優勝となる。
■競技：ULTRAダイヤモンドリレー
6対6で戦うセ・パ対抗のリレー対決「ULTRAダイヤモンドリレー」。全長約100メートルのダイヤモンド型のコースを1人半周して次の走者へつなぎ、アンカーはダイヤモンドの中央を直進。センターのフラッグを先に獲得した方が勝利となる。
セ・リーグチームは、広島・小園海斗をはじめ走者6人全員を野手でそろえる。一方のパ・リーグチームは甲斐野央、高野脩汰など4人が投手で、野手は清宮幸太郎と福永奨というラインナップ。優勝の行方も左右する最後のレースは、投手陣の未知数のスピードがカギを握る。最後の力を振り絞って力走する選手たちに、両チームの監督や会場の応援も白熱する。
■番組概要
『大和地所スペシャル 超プロ野球 ULTRA』
放送日時：2026年1月11日（日）午後2時〜3時55分
読売テレビ・日本テレビ系全国ネット
出演
【MC】爆笑問題（太田光、田中裕二）、鷲見玲奈
【競技解説】赤星憲広
【パネリスト】陣内智則、村重杏奈
【パ・リーグ監督】河合郁人、やす子
【セ・リーグ監督】バッテリィズ（エース、寺家）
【スペシャルゲスト】CANDY TUNE
バレーボール 高橋藍 ※高＝はしごだか（サントリーサンバーズ大阪） ※VTR出演
【パ・リーグ出場選手】（敬称略）
福岡ソフトバンクホークス：岩井俊介・川村友斗 周東佑京（※VTR出演）
北海道日本ハムファイターズ：達孝太・清宮幸太郎
オリックス・バファローズ：九里亜蓮・福永奨 西川龍馬（※VTR出演）
東北楽天ゴールデンイーグルス：西垣雅矢・宗山塁
埼玉西武ライオンズ：甲斐野央・渡部聖弥
千葉ロッテマリーンズ：高野脩汰・藤原恭大
【セ・リーグ出場選手】（敬称略）
阪神タイガース：門別啓人・高寺望夢（※高＝はしごだか） 中野拓夢（※VTR出演）
横浜DeNAベイスターズ：中川虎大・梶原昂希 牧秀悟（※VTR出演）
読売ジャイアンツ：船迫大雅・泉口友汰 丸佳浩（※トーク部分のみ） 大勢（※VTR出演）
中日ドラゴンズ：松葉貴大・辻本倫太郎
広島東洋カープ：森浦大輔・小園海斗
東京ヤクルトスワローズ：奥川恭伸・岩田幸宏
