プロ野球・阪神、オリックスで活躍した能見篤史さんが9日、都内で行われたNPB新人研修会で講義を行いました。

「先に言っておきます。非常に厳しい世界。ここにいる全員が活躍できる世界ではない」

冒頭から厳しめの言葉を投げかけた能見さんは、「球団の練習は努力とは言わない。そこからプラスアルファでやることが自分の身に付く。悔いなく終われることが大事。『もうちょっとやれた』という思いを少なくしてください。それには日々抜かず、自分に負けずにできるかです」と続けました。

社会人からプロに入り、18年もの間、選手として活躍してきただけに、その言葉の重みに選手らも少し圧倒されたようで、メモを取る手も止まらなかったようです。講義後に報道陣の取材に応じた能見さんは「冒頭で『厳しい世界』から入ったので、表情が・・・」と振り返って、苦笑いを見せるも「長くやるには体力、走攻守いろんな体力ありますが、野球脳は必要かなと。頭が良くないとダメなので、頭がいい選手は生き残ってるという話はしました」とありのままを新人選手に伝えたと語りました。