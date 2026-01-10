ディリの自宅で韓国語を学ぶオリビオ・コリア・カルバリョさん＝2025年10月（共同）

21世紀最初の独立国である東ティモールが2025年10月、東南アジア諸国連合（ASEAN）11番目の加盟国となった。加盟を「名誉」と喜び、これを起爆剤とした新たな産業創出に期待する声が上がる。だが国民の約4割が貧困層を抜け出せず、若者は職を求め海外に流出しているのが実情だ。脆弱な法制度を狙った国際犯罪グループもはびこり、課題は山積している。（共同通信ジャカルタ支局＝山崎唯）

魚や鶏を売る行商人が路上を行き交う海沿いにある首都ディリ。近年は都市開発に沸き、道路の拡張や病院、ホテルの建設が進む。

「加盟はうれしいが、この国には職がない」。オリビオ・コリア・カルバリョさん（25）は韓国に約5年間出稼ぎに出て漁業に従事する予定だ。ディリでの暮らしは月収約80ドル（約1万2千円）の農家の両親頼み。韓国での月2千ドルという給与に「幸運だ。契約を延長し、長くいたい」と決意する。

2002年にインドネシアから独立して以来、東ティモールの歳入は石油・天然ガス収入に依存してきた。コーヒーを除き産業に乏しく、出稼ぎ労働者からの送金が2番目に大きな収入源となった。韓国政府との協力協定に基づく農業や漁業の出稼ぎが年々人気を集めている。

韓国語の試験会場に並んでいたカンシオ・ラモス・ペリラさん（21）は、出稼ぎの機会を得ようと韓国語と日本語を同時に学ぶ。「どこでもいい。働きたいです」と、切実な表情を浮かべながら日本語で訴えた。

政府が外国投資や観光客の誘致にも期待を寄せる一方、2025年に明らかになったのが、外国人によるサイバー犯罪の拠点化だ。オンライン環境を取り締まる法律が存在せず、警察幹部は「新しい犯罪で十分な知見がない。対応に追われている」と人員不足を嘆いている。

警察は8月、飛び地のオエクシ経済特区で特殊詐欺拠点を摘発、30人以上の外国人を拘束した。国連薬物犯罪事務所（UNODC）は、外国企業の直接投資を装い、国際犯罪グループが入り込んだと報告書で警告。カンボジアの特殊詐欺集団などとのつながりが疑われている。

法務省が提出し審議が続くサイバー犯罪対策法案への助言を行う地元団体は、安価な土地と法制度の不備が特殊詐欺集団を引きつけていると指摘する。団体関係者は「このままでは、犯罪者にとっての天国になる」と漏らした。

親族の期待を受け、ディリの自宅で韓国語を学ぶオリビオ・コリア・カルバリョさん（右）＝2025年10月（共同）

道路の拡張工事など都市開発が進む東ティモール・ディリ＝2025年10月（共同）

ASEAN首脳会議が開かれたマレーシア・クアラルンプールでアンワル首相（右）と握手する東ティモールのグスマン首相＝2025年10月（ロイター＝共同）