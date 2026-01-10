INI・許豊凡、初の“月9”ドラマ出演に「信じられなかった」 役作りは尾崎匠海を参考に【インタビュー】
2026年1月12日スタートのフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00※初回30分拡大）に出演する11人組グローバルボーイズグループ・INIの許豊凡（シュウ・フェンファン）がこのほど、ドラマの囲み取材に出席。同作で主演を務める橋本環奈の印象やフジ月9ドラマ初出演となることへの意気込みを語ってもらった。
【全身ショット】白衣で腕組み…元ヤンドクターを演じる橋本環奈
本作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末に医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
許が演じるソン･リーハンは、上海から来た研修医。明るく前向き、少し天然で誰からも好かれる院内のムードメーカー。ドクターとしての知識や技術はもちろん、日本語も勉強中。湖音波の影響で「たぁけ」「ヤンキー」「ヤバい（悪い方）」などの日本語を習得。今作で月９作品への出演、フジ制作の連ドラ出演は初となる。
――出演が決まったときの心境を教えてください。
信じられなかったです。月9と聞いてインパクトもあるし、本当にびっくりしました。でも衣装合わせや顔合わせをしていくうちに「本当に月9に出るんだ」と。クランクインしたときにやっと実感がわきました。
――役作りで準備したことはありますか？
同じグループの尾崎匠海が出演していたドラマ『アンメット ある脳外科医の日記』（カンテレ・フジテレビ系）を見ました。しかも同じ脳外科で研修医役だったので、共通しているものが多くてすごく参考になりました。分からない単語があるときは調べましたし、役に対しては、自分と似た性格や設定だったので、感情やせりふに集中できました。
――脚本を読んで、役柄に求められることをどう感じましたか？
（演じる）ソンはスパイスのような役割を果たしているのではないかと思っています。この人物がいるからこそ、今までの医療ドラマにはない要素があります。また中国語や英語を話すシーンがあり、僕だからこそできることがあるんだなと思いました。
――主演の橋本環奈さんの印象を教えてください。
田上湖音波がそのまま橋本さんで、橋本さんが湖音波というか、お芝居をしているけど、控え室にいるときもそのままで本当にピッタリ。もちろん、湖音波ほど口は悪くないですよ（笑）。でも撮影現場を明るくしてくれるところはそのままだなと。また控室ではとてもリラックスした空気感があります。僕がそこまで緊張せずにいられたのは、橋本さんのおかげですし、存在は大きかったです。
