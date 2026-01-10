プロ野球・ロッテのサブロー監督が、助っ人選手たちについて語りました。

2024年シーズンを終え各球団が補強を進める中、ロッテも様々な助っ人外国人選手を獲得。メジャーの舞台でも腕を振ってきたサム・ロング投手、ホセ・カスティーヨ投手や、DeNAでも先発ローテの一角を担ってきたアンドレ・ジャクソン投手の入団を発表しました。

これを振り返り、サブロー監督は「いい補強ができましたね」と満足げ。ジャクソン投手に関しては「年間通して回ってくれるピッチャーだと思う。しかも抑えられる能力も高いピッチャーなので、非常に助かります」と評価します。さらにロング投手やカスティーヨ投手についても、映像を確認し期待を寄せていることに触れながら「実際きて、見てみないとどうなるか分からないですけど。サム・ロング投手は真っすぐも強いですし、カーブもブレーキが利くので楽しみ。カスティーヨ投手は、身長の高さ、角度のあるところから真っすぐも強いし、スライダーが武器だと思う。“デカい左”ってだけでも打つのは難しい」と語りました。

ロッテでは野手にも、ポランコ選手やソト選手といった数年にわたってチームを支えてきた助っ人たちが在籍。サブロー監督は両選手の長打力へ変わらぬ期待を寄せつつ、ソト選手に関しては、加えて「守備とチームをまとめていく姿」にも期待を寄せます。

今年も何度かソト選手と食事にいったというサブロー監督。ソト選手はDeNA時代にホームラン王などのタイトルも獲得していますが、その要因について尋ねると「(当時の)ラミレス監督にOP戦全試合に出させられた」と語られたと言います。サブロー監督はソト選手のOP戦の起用についても、笑顔を交えながら言及。「スロースターターはもう許されないよ」と伝えているそうで、ソト選手がキャンプ頭から参加する予定だということも明かしました。