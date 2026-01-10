¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ôÂ³¿¡¢ºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡¡ÊÆ¼º¶ÈÎ¨²þÁ±¤Ç237¥É¥ë¹â
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û9Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÂ³¿¤·¡¢Á°ÆüÈæ237.96¥É¥ë¹â¤Î4Ëü9504.07¥É¥ë¤È¡¢½ªÃÍ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤ÎÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¤Ç¼º¶ÈÎ¨¤¬²þÁ±¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï5Ëü¥É¥ë¤ÎÀáÌÜ¤ËºÆ¤ÓÀÜ¶á¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¸ÛÍÑÅý·×¤Ç¤Ï¡¢ÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤¬Á°·î¤«¤é5Ëü¿ÍÁý¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£¸ÛÍÑ¤ò½ä¤ë»ØÉ¸¤¬¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ë¤è¤ëÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤ÏÈ¿È¯¤·¡¢191.33¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î2Ëü3671.35¤À¤Ã¤¿¡£