掃除機を出すほどでもないけれど、このホコリは気になる… 。

そんな日常の些細なストレスを解消すべく試してみたのが2WAYエアダスター「AIRSTORM PRO」です。今回は、実際に私が家や車で使い倒してみたリアルな感想をお届けします。

コンパクト感と重厚感が共存

「AIRSTORM PRO」を手に取ると、程よい重厚感がありながら意外にもコンパクトサイズ。高強度アルミニウム合金のマットなボディには、プラスチック製とは一線を画す高級感が漂います。デスクの隅や車のダッシュボードに置いても邪魔にならず、むしろインテリアとして映えるデザイン。

【送風】キーボード＆洗車で「暴風」を体験

まずは最大の特長である「送風」機能をテストしてみました。長期間掃除をサボっていたPCのキーボードに向けて、スイッチON……すごいです。

風力を最大にすると、まさに「台風並み」の威力。キーの隙間に深く入り込んでいたホコリが舞い上がり、気持ちいいほど吹き飛びました。

続いて、洗車後の濡れた車でも検証。タオルでは拭き取りにくいグリルやドアノブの隙間に風を当てると、水滴が弾け飛んでいきます。拭き上げ時間の短縮になるだけでなく、水垢防止にもなり、カーケアの質が一段上がったと感じました。

【吸引】吸うも優秀。掃除の死角をなくす

本体を反転させれば、即座にハンディクリーナーに早変わり。今回は付属のノズルを活用して、普段掃除が行き届かない場所を攻めてみました。

・エアコンの上や吹き出し口の隙間: ブラシノズルでホコリをかき出しながら吸引。 ・ウォールハンガーの上: 高い場所のホコリも、コードレスなので手軽にキャッチ。

ハンディクリーナーとしても非常に優秀で、適したノズルを取り付けることで身の回りの掃除が格段にはかどります。気づいたときにサッと使える「軽快さ」こそが、この製品の真骨頂だと感じました。

【メンテ】ゴミ捨てもストレスフリー

掃除が終わった後のメンテナンスも重要です。ダストカップに溜まったゴミは、ワンタッチ…とまではいきませんが、簡単に取り外してサッと捨てるだけで完了しました。

フィルターは水洗い可能なので、清潔さを保てるのも高ポイント。繰り返し使えるため、缶タイプのようにゴミが出ないエコな点も気に入りました。

「AIRSTORM PRO」を使って感じたのは、「掃除＝面倒な家事」という感覚が薄れること。強力な風で吹き飛ばし、吸い込み、ゴミ捨ても一瞬。この一連の流れがスムーズすぎて、むしろ掃除が楽しくなるほどでした。

掃除機を出すのが億劫でつい後回しにしてしまう方にもおすすめ。「AIRSTORM PRO」でホコリとストレスを吹き飛ばすこの快感、ぜひ体験してみてください。

