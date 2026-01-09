Photo: 青山 鼓

ゴルフって、結局のところ「迷い」との戦いなんですよね。

残り150ヤード、打ち上げ。7番アイアンで届くのか、それとも6番なのか。バンカー越えを狙うか、手前に刻むか。そういう判断を、毎回キャディさんに聞けるわけでもなく、セルフプレーで悩む週末ゴルファーは多いはず。

そんな我々に、ファーウェイが本気のデジタルキャディを用意してくれました。「HUAWEI WATCH GT 6 Pro HONMAモデル」、お値段52,580円（税込）。

競合ハイエンド機の約半額で、本間ゴルフとのコラボという渋いチョイス。これ、実際どうなの？ということで、千葉のブリック＆ウッドクラブで9ホールの体験会に参加。実際に腕につけてラウンドをしてきました。

ブリック＆ウッドという特徴あるコースで

Photo: 青山 鼓 美しく整備されたフェアウェイ。コースデザインの巨匠・ミュアヘッド設計の戦略的なレイアウト

この「ブリック＆ウッド」というゴルフ場がまた、ちょっと変わってるんです。

1990年代半ばに、アメリカ帰りのビジネスマンたちが「日本のゴルフ場、なんか肌に合わないな」と感じたことから始まったプロジェクト。いわゆる日本式の、キャディ付き、豪華なクラブハウス、1時間の昼休憩というゴルフ場に疑問を持った人たちが、自分たちの手で理想のアメリカンスタイルのクラブを作っちゃったというわけ。

設計は名匠デズモンド・ミュアヘッド。メンバー自主運営でセルフ・スループレーが基本という、いわば「ゴルフの原点回帰」を体現したコースです。つまり、デジタルキャディの実力を試すには最高の舞台ってわけ。

まず、画面が眩しいくらい見える

Photo: 青山 鼓 ティーグラウンドでウォッチを確認。バツグンの視認性

ティーグラウンドに立って最初に思ったのが「おぉぉ、めっちゃ見える…！」ということ。

ゴルフウォッチあるあるなんですけど、晴れた日の昼間って画面が白飛びして全然読めないんですよ。せっかくの距離表示が見えなくて、結局スマホを出すはめになるという本末転倒。 でもこのGT 6 Proは、3,000ニトという驚異の明るさで、真昼の直射日光下でもマップの細部までくっきり。これだけでもう、買った価値あるのでは。

AIキャディ、けっこう頼りになるじゃん

Photo: 青山 鼓 カート内で距離を確認。動きながらでもリアルタイムに表示される距離が更新される

事前にドライバーの平均飛距離を登録しておくと、ウォッチが「ここに落とすといいよ」とターゲットエリアを提案してくれます。

ミュアヘッド設計のコースはフェアウェイが絞られていて、狙いどころがシビア。ウォッチを見ると「右のバンカー越えなら240ヤード必要。安全なら左サイドへ」と簡単に読み取れる。

なるほど、じゃあ左狙いで…と、迷いなくアドレスに入れる。この「迷わなくていい」という精神的な楽さは、想像以上にスコアに効いてきます。

Photo: 青山 鼓 迷いなくフィニッシュまで振り切る。ウォッチの重さ（約55g）はスイングの邪魔にならない

高低差補正が地味にすごい

Photo: 青山 鼓 起伏のあるホールでこそ、高低差補正の真価が発揮される

ブリック＆ウッドは適度なアップダウンが続くレイアウト。残り150ヤード地点、でもグリーンは明らかに高い位置にある、なんてシチュエーションもざらにある。

通常のGPSウォッチだと「150ヤード」としか出ないところ、このHONMAモデルは高低差を計算して「実質160ヤード」と補正距離を表示してくれる。これ、Pro版とHONMAモデルだけの機能なんです。

高低差による補正は、レーダー式の距離計だったら標準的な機能ですが、距離計を出し、構えて、覗いて、狙いをあわせて、また距離計をしまって……という工程が、「手首を見る」のワンアクションに簡略化できる影響はデカい。

信じて番手を上げたら、ピン手前にナイスオン。ちらっと手首に目を落とすだけで、ゴルフが楽になるわけです。

グリーン上のヒートマップまで！

Image: HUAWEI グリーンの傾斜がヒートマップで一目瞭然。赤が高く、青が低い

グリーンに乗ると、自動でグリーンビューに切り替わります。ここで表示されるのが傾斜のヒートマップ。赤が高くて青が低い、矢印で傾斜の方向も示される。

「え、ここフラットに見えるけど、右から左に傾いてるの…？」

ブリック＆ウッドのグリーンは大きめで2段・3段も多い。目視じゃわからない微妙なアンジュレーションが可視化されるので、ラインの読みに自信が持てます。ただ、すべてのグリーンで完璧というわけではないので、あくまで参考程度に。過信は禁物です。

あと、モグラがかわいい

Image: HUAWEI

HONMAモデル専用の文字盤には、本間ゴルフのキャラクター「モグラ」が住んでいます。画面が点灯すると穴からひょっこり顔を出すギミック。緊張したラウンド中にふと見ると、ちょっと和みます。 しかもこのモグラ、タップするとゴルフ機能へのショートカットになっている。かわいいだけじゃなくて実用的。芸が細かい。

バッテリー、マジで減らない

18ホール回って、バッテリー消費は約12％でした。公称40時間のGPS駆動は伊達じゃない。

他社のハイエンドゴルフウォッチがGPS使用時約20時間程度なので、単純に2倍近く持つ計算。前夜に充電を忘れても余裕で1ラウンド回れるのは、ズボラなゴルファーには福音です。通常使用なら21日間充電不要というのも、もはや「充電するという概念を忘れる」レベル。

で、買いなの？

Image: HUAWEI ゴルフに必要なメニューも豊富

ハイエンド競合機の半額でこの性能は、かなりアリ。

チタンケースにサファイアガラス、HONMAのゴールドアクセント。見た目の高級感は、ゴルフ場でも日常でも違和感なし。ゴルフ以外にも90種類以上のワークアウトに対応しているので、「ゴルフ専用機を買ったけど普段は引き出しに眠ってる」問題も起きません。

もちろん、デジタルがいくら助けてくれても、最後にスイングするのは自分。でも「この距離で合ってる」という確信を持ってアドレスに入れることが、どれだけメンタルを楽にしてくれるか。

セルフプレーが当たり前になりつつある今、ゴルフウォッチは「見るだけの計測器」から「一緒に考えてくれる相棒」へ。ブリック＆ウッドの創設者たちが夢見た「ゴルフの原点」に、テクノロジーがそっと寄り添う時代が来たのかもしれません。

HUAWEI WATCH GT 6 Pro HONMAモデル ファーウェイと本間ゴルフがコラボした日本限定のゴルフスマートウォッチ。高低差を考慮した補正距離表示、AIによるクラブ提案、グリーン傾斜のヒートマップ表示など、ファーウェイ史上最も本格的なゴルフ機能を搭載する。 チタンケースにサファイアガラス、HONMAのBERESシリーズを彷彿とさせるゴールドのアクセントが特徴。3,000ニトの高輝度AMOLEDディスプレイは直射日光下でも視認性抜群。GPS使用時約40時間、通常使用約21日間のバッテリー駆動を実現。日本のゴルフ場99%以上に対応し、世界17,000コース以上のマップを収録する。 価格：52,580円（税込） 下取りで30％オフ ファーウェイの旧製品（Bandシリーズ、WATCH FITシリーズ、WATCH GTシリーズなど）を下取りに出すと、HONMAモデルが36,806円で購入可能。キャンペーンは2026年1月31日まで。詳細はこちらから。