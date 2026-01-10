WTTチャンピオンズ・ドーハ

卓球のWTTチャンピオンズ・ドーハは現地7日に開幕。男子シングルスでは、世界ランキング4位の張本智和（トヨタ自動車）が1回戦で同11位の向鵬（中国）を3-0、2回戦では同40位の周啓豪（中国）を3-1で下し、ベスト8入りを果たした。中国メディアは結果を残せない若手選手に頭を悩ませている。

張本は卓球王国・中国でも4番手に位置する実力者を寄せ付けなかった。第1ゲームを11-4で圧倒すると、第2、3ゲームは得意のチキータが冴え渡り、そのままストレートで押し切った。

中国メディア「文匯報」は「向鵬、23分で完敗。いまだ張本智和を越えられない中国男子卓球の新世代」との見出しで記事を掲載。「中国の向鵬はわずか23分で張本智和に敗れた。注目された対戦は向鵬の完敗で終わった。22歳の張本を前にして、年齢の近い中国卓球の新世代の男子選手はまだ誰もこの『難題』を克服できていない」と若手育成が進んでいない現状にため息をついた。

張本は現世界ランク1位で25歳の王楚欽（3勝13敗）を筆頭に、パリ五輪シングルスで金メダルの28歳・樊振東（3勝8敗）、29歳の梁靖崑（3勝7敗）には負け越しているものの、同メディアは「中国の新しい世代にとって張本智和は大きな脅威」と警戒した。

同メディアは「同年齢の向鵬の他、2歳年下の林詩棟、黄友政、陳垣宇の3人の2005年世代は張本智和に対抗する策を見つけられていない」と言及。その中で「特に、中国卓球の新世代で最強の林詩棟は張本智和を大の苦手としている」と名指しで指摘。「2人は7回対戦しているが、張本が6勝1敗で大きくリードしている。最近の対戦で、3回にわたり、最終ゲームまで競りながら張本に敗れている」とし、「安定した守り、すばやい攻撃を誇り、経験も豊富な『ベテラン』張本智和に対して、林詩棟は技術の面ばかりでなく、まずは恐怖心を克服する必要がある」と忠告した。



