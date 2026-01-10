【ユニクロのスニーカー】が優秀！「快適な歩き心地」「様々なスタイリングに合わせられる」

大人の着こなしに取り入れる「スニーカー」は、程よいハズしになりコーデがグッとおしゃれに見えるアイテムです。一方でカジュアルに寄りすぎるときれいめコーデに合わなかったり、野暮ったく見えやすかったりすることも。そこで今回は大人コーデになじむ【ユニクロ】のスニーカーをご紹介します。きれいめな雰囲気にもマッチするデザインと、歩きやすさにこだわった仕様にぜひ注目してください。

デイリー使いで頼れるニットスニーカー

【ユニクロ】「ニットアクティブスニーカー」\6,990（税込）

ニット素材を使用したこのスニーカーは、柔らかく足を包み込んでくれそうです。シンプルで洗練されたデザインは大人のきれいめコーデにも難なくマッチ。公式ECサイトでは「クッション性のあるソールで快適な歩き心地」と紹介されており、歩きやすさにも期待できます。鮮やかなブルーのソールがさりげないアクセントに。

きれいめ派に寄り添う上品スニーカー

【ユニクロ】「スウェードコンビネーションスニーカー」\3,990（税込・セール価格）

スウェード素材を組み合わせたこのスニーカーは、すっきりとしたフォルムが魅力。公式ECサイトで「様々なスタイリングに合わせられるベーシックなデザイン」と紹介されていて、大人女性の味方になりそうです。カラーはオフホワイトとブラックの2色展開。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

