猫ちゃんが爪とぎができるハウス（以下爪とぎハウス）からものすごい形相で出てきて…？まるで江戸時代に描かれた屏風絵のような大迫力の光景は41万6千回を超えて表示され、2万8千件のいいねが寄せられることとなりました。

屏風から出てきた猫

X（旧Twitter）アカウント『@mikan1101』に投稿されたのは、今まさに爪とぎハウスから出てこようとしている猫の姿。登場するのは、元保護猫の「チョコ」ちゃん（キジシロ、6歳）です。チョコちゃんは“きゅるん”とした丸い目がとてもチャーミングな癒し系の女の子。

この日、飼い主さんがふと見てみると、チョコちゃんが爪とぎハウスから出てこようとしていたのだそうです。目をカッと見開きながら大きなあくびをし、同時に体と左前足をぐっと伸ばしているチョコちゃんの様子は、まるで屏風絵の虎がそのまま外に出てきたような迫力を放っていたといいます。

迫力の構図

口を大きく開けた姿は咆哮する虎のようで、前足を伸ばし背中を反らす動きは獲物に飛びかかる直前の緊張感を思わせるものがあったのだとか。爪とぎハウスの影から現れる構図もまた、屏風絵の虎が竹林から姿を現す場面を彷彿とさせたとのこと。

チョコちゃんの自由気ままな様子と、古典的な日本美術が融合したユーモラスなワンシーンは、美術館の展示にも負けないような迫力を生み出すこととなったのでした。同居猫のチップちゃんと共に繰り広げられるチョコちゃんの楽しい日常の様子は、これからもたくさんの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることでしょう。

X（旧Twitter）アカウント『@mikan1101』では、この他にも猫たちの面白くてかわいい姿をたくさん見ることができます。

投稿には、「強そうですねw」「なんという迫力ある表情！」「手の動きもすごいですね！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

